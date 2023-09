Vòng tứ kết Giải U21 quốc gia - Thanh Niên 2023: Những cuộc chạm trán nảy lửa và hứa hẹn nhiều bất ngờ

Kết thúc vòng đấu bảng, 8 đội bóng xuất sắc nhất đã ghi tên mình vào vòng tứ kết với 4 cặp đấu. Đây đều là những cuộc đối đấu nảy lửa, hấp dẫn, đầy duyên nợ và hứa hẹn sẽ có những bất ngờ xảy ra.

U21 Đông Á Thanh Hóa chạm trán đối thủ đầy duyên nợ U21 Sông Lam Nghệ An ngay từ vòng tứ kết.

Duyên nợ xứ Thanh – xứ Nghệ

Cùng thua ở trận mở màn và đều giành chiến ở 2 lượt đấu cuối, hai đội đồng chủ nhà của vòng chung kết giải U21 quốc gia - Thanh Niên năm 2023 là U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 Sông Lam Nghệ An đều kết thúc vòng đấu bảng với vị trí thứ nhì các bảng A và C.

Số phận run rủi đã đưa 2 đội sớm chạm trán nhau ở vòng tứ kết. Đây thực sự là cuộc đối đầu đầy duyên nợ và cũng được xem là trận derby Bắc Trung bộ của lứa cầu thủ U21. Năm 2022, hai đội cũng nằm cùng bảng và phần thắng đã thuộc về U21 Đông Á Thanh Hóa khi vòng chung kết được tổ chức tại Nghệ An.

HLV Svetislav Tanasijevic quyết tâm giành chiến thắng trước đối thủ mạnh U21 Sông Lam Nghệ An và tỏ ra khá lo lắng với công tác trọng tài.

Trước khi bước vào vòng tứ kết, U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ có sự trở lại của cầu thủ Nguyễn Văn Tiếp sau án treo giò. HLV Svetislav Tanasijevic sẽ có trong tay những cầu thủ tốt nhất. Nhà cầm quân người Serbia khẳng định: "U21 Sông Lam Nghệ An vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch của giải năm nay. Chúng tôi có lợi thế được chơi trên sân nhà nhưng điều quan trọng là các cầu thủ phải dành sự tập trung cao nhất, phát huy tốt nhất về chuyên môn và rút ra được nhiều kinh nghiệm, bài học sau vòng bảng. Mục tiêu của U21 Đông Á Thanh Hóa chắc chắn quyết thắng để vào vòng bán kết. Tôi mong rằng, công tác trọng tài cũng cần dược ban tổ chức quan tâm để việc điều hành các trận đấu ở vòng tứ kết tốt hơn, có những quyết định công tâm hơn”.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ là nhân tố quan trọng trên hàng công của U21 Đông Á Thanh Hóa

Trong khi đó, U21 Sông Lam Nghệ An cũng đã sớm có mặt tại Thanh Hóa để chuẩn bị cho vòng tứ kết gặp đội đồng chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa. Đội bóng trẻ xứ Nghệ đã được chơi 3 trận trên sân Vinh và dù để thua Kon Tum ở trận mở màn nhưng đã có 2 trận thắng trước U21 Long An và U21 Đắk Lắk để xếp thứ 2 bảng C kèm tấm vé vào tứ kết.

U21 Sông Lam Nghệ An vẫn là ứng cử viên cho chức vô địch. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Đến làm khách ở xứ Thanh, đoàn quân của HLV Phạm Bùi Minh cũng tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng trước đội chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa.

Tiền đạo Lê Khánh Toàn - nhân tố quan trọng của U21 Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Đội bóng trẻ xứ Nghệ cũng có nhiều gương mặt nổi bật, nhất là trên hàng công với Phan Xuân Đại, Lê Khánh Toàn và Phan Duy Hào, hay những cái tên xuất sắc khác ở tuyến giữa như Lê Đình Long Vũ, Trương Văn Tuyển hay Nguyễn Trọng Sơn... Nghệ An luôn được xem là cái nôi đào tạo trẻ hàng đầu trên cả nước, nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ trẻ tài năng xuất sắc. Đội U21 xứ Nghệ rõ ràng là “đối cứng” với chủ nhà U21 Đông Á Thanh Hóa.

Những cuộc đối đấu “nảy lửa” và hứa hẹn bất ngờ

Bên cạnh cuộc chạm trán của 2 đội đồng chủ nhà, việc ĐKVĐ U21 Hà Nội sớm gặp U21 Viettel cũng đem đến cho vòng tứ kết sự hấp dẫn rất đáng chờ đợi. Hai đội đã từng gặp nhau ở vòng loại và phần thắng thuộc về U21 Viettel. Đội bóng trẻ quân đội đã dẫn đầu bảng tại vòng loại và xếp trên U21 Hà Nội.

U21 Hà Nội quyết tâm đánh bại U21 Viettel để bảo vệ thành công chức vô địch.

Tuy vậy, tại vòng bảng của vòng chung kết, hai đội lại trình diễn 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Trong khi ĐKVĐ U21 Hà Nội đã khẳng định sức mạnh bằng ngôi đầu bảng B với 7 điểm thì U21 Viettel xếp thứ 3 bảng A và chỉ giành quyền lọt vào vòng tứ kết với tấm “vé vớt”.

Việc hai đội tái ngộ nhau ở vòng tứ kết được xem như là trận chung kết sớm của giải khi cả U21 Hà Nội và U21 Viettel là nhứng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải U21 Quốc gia năm nay. Đội nào giành chiến thắng đều xứng đáng và đội nào bị loại cũng đáng tiếc. Đây sẽ cuộc đối đầu hấp dẫn, kịch tính.

U21 Viettel (áo đỏ) sẽ gặp thử thách lớn từ ĐKVĐ U21 Hà Nội.

Các cặp đấu còn lại của vòng tứ kết gồm U21 PVF-CAND gặp U21 Long An, U21 Kon Tum gặp U21 SHB Đà Nẵng hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ, bởi đây là những đội bóng đã đem đến sự ngạc nhiên bằng những màn trình diễn ấn tượng ở vòng đấu bảng.

U21 PVF-CAND lộ diện là ứng cử viên cho chức vô địch sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng.

Dẫn đầu bảng A, U21 PVF-CAND được đánh giá cao hơn đối thủ U21 Long An, đội xếp thứ 3 bảng C. Trong khi đó, U21 Kon Tum được xem là “ngựa ô” của giải khi giành vị trí nhất bảng C, xếp trên đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp đối thủ xứng tầm SHB Đà Nẵng, đội xếp nhì bảng B.

Theo giới chuyên môn, cả 4 trận đấu của vòng tứ kết chắc chắn sẽ hấp dẫn, kịch tính và có bất ngờ xảy ra. Điều này đã được kiểm chứng ngay từ vòng đấu bảng.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG TỨ KẾT GIẢI U21 QUỐC GIA – THANH NIÊN 2023 Ngày 26-9: 14h30: U21 PVF-CAND – U21 Long An 17h00: U21 Hà Nội – U21 Viettel Ngày 27-9: 14h30: U21 Kon Tum – U21 SHB Đà Nẵng 17h00: U21 Đông Á Thanh Hóa – U21 Sông Lam Nghệ An

Mạnh Cường