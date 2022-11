Vòng 25 Night Wolf V.League 1 – 2022: “Nghẹt thở” và gay cấn cuộc đua trụ hạng

Trong khi Hà Nội đã chạm 1 tay vào chiếc cúp vô địch thì cuộc đua trụ hạng vẫn đang diễn ra gay cấn, nghẹt thở. Cuộc đối đầu giữa Nam Định và Sài Gòn ở vòng đấu áp chót được xem là trận chung kết ngược của mùa giải Night Wolf V.League 1 – 2022.

Nam Định (áo vàng) sẽ tiếp Sài Gòn (áo hồng) trên sân nhà trong trận "chung kết ngược". (Ảnh: VPF)

Nam Định và Sài Gòn hiện đang xếp cuối bảng xếp hạng với các vị trí 12 và 13. Khoảng cách giữa 2 đội hiện chỉ là 1 điểm khá mong manh khi Nam Định có 20 điểm và Sài Gòn có 19 điểm. Cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng này trên sân Thiên Trường ở vòng đấu thứ 25 - vòng đấu áp chót của giải chính là trận chung kết ngược, có tính chất quyết định cho tấm vé phải xuống hạng Nhất ở mùa giải năm sau.

Ưu thế hiện đang thuộc về Nam Định khi họ được chơi trên sân nhà và lại hơn đối thủ 1 điểm. Nếu giành chiến thắng, đội bóng thành Nam sẽ chính thức trụ hạng trước 1 vòng đấu, đồng thời tiễn Sài Gòn xuống hạng.

Trận chung kết ngược rực lửa trên sân Thiên Trường.

Mặc dù vậy, trong 2 trận trên sân nhà gần đây, Nam Định đều thua (trước Đông Á Thanh Hóa và Hải Phòng). Sức ép rất lớn đang dồn lên HLV Vũ Hồng Việt và các học trò. Với Nam Định, rõ ràng đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất mùa giải và họ đang quyết tâm giành chiến thắng ngay tại chảo lửa Thiên Trường để trụ hạng thành công, đồng thời tri ân các CĐV nhà. HLV Vũ Hồng Việt đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này, đã “cất” 3 trụ cột quan trọng trong trận đấu với Hải Phòng ở vòng đấu trước. Nhà cầm quân của đội bóng thành Nam rất quyết tâm cùng các học trò giành trọn 3 điểm trước Sài Gòn.

Sài Gòn (áo hồng) là đội hiện thất thế nhất trong cuộc đua trụ hạng. (Ảnh: VPF)

Với Sài Gòn, họ là đội bóng thất thế nhất trong cuộc đua trụ hạng, lại có lịch thi đấu không mấy thuận lợi, nhất là khi phải đến làm khách trên sân của Nam Định ở trận “chung kết ngược” vòng 25. HLV Phùng Thanh Phương gần như chỉ còn “1 cửa” phải thắng nếu muốn trụ hạng. Đây không phải là nhiệm vụ bất khả thi nhưng rõ ràng là thử thách rất lớn. Sức ép không chỉ ở trên sân mà còn từ các khán đài “rực lửa” của sân Thiên Trường với các CĐV của Nam Định. Trận đấu giữa chủ nhà Nam Định và Sài Gòn chính là trận cầu tâm điểm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. khán giả cả nước. Kết quả của trận đấu này sẽ quyết định tới tấm vé duy nhất xuống hạng ở mùa giải này. Nếu 2 đội có kết quả hòa, cuộc đua trụ hạng sẽ còn gay cấn đến phút chót.

Chỉ cần giành được ít nhất 1 điểm ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hà Nội sẽ vô địch trước 1 vòng đấu. (Ảnh: VPF)

Trong khi đó, cuộc đua vô địch đã gần như ngã ngũ khi đội đầu bảng Hà Nội chỉ cần có 1 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng cũng đang “vật vã” đua trụ hạng. Đội bóng thủ đô thậm chí còn được dự đoán sẽ có chiến thắng không quá khó khăn ở trận đấu này khi được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy. Ban tổ chức giải thậm chí đã lên kịch bản trao Cúp vô địch cho Hà Nội nếu đội bóng này có kết quả từ hòa đến thắng.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ sẽ chơi “tất tay” ở 2 vòng đấu cuối cùng, bởi vậy, chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu áp chót này cũng có ý nghĩa sinh tử với họ. Đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công dù có 1 điểm ở vòng đấu này cũng là kết quả thành công. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn trận cuối trên sân nhà tiếp Đông Á Thanh Hóa và cơ hội có 3 điểm là rất lớn. Kết quả trận đấu giữa Nam Định và Sài Gòn cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ hội trụ hạng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Hải Phòng vẫn "vớt vát" hy vọng vô địch dù đã mất quyền tự quyết. (Ảnh: VPF)

Một trận cầu đáng chú ý nữa đó là cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An. Đội bóng đất Cảng sẽ vẫn quyết tâm giành 3 điểm để vớt vát hy vọng vô địch. Đây là trận đấu cuối cùng của Hải Phòng ở mùa này, vì ở vòng đấu cuối cùng đội bóng này nghỉ và lại chơi trên sân nhà Lạch Tray. Do đó, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có cơ hội giành chiến thắng trước một Sông Lam Nghệ An không còn mục tiêu.

Paulo Pinto (áo vàng) và các đồng đội sẽ quyết thắng trước Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) ở trận đấu cuối cùng được chơi trên sân nhà.

Do đã chắc chắn trụ hạng và không có cơ hội giành huy chương, cuộc đối đầu giữa Đông Á Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai chỉ còn mang tính danh dự. Đội bóng xứ Thanh sẽ có trận đấu cuối cùng của mùa giải trên sân nhà nên sẽ quyết tâm giành chiến thắng, qua đó dành tặng cho khán giả, CĐV nhà, đồng thời đòi lại món nợ đã thua 0-2 ở lượt đi. Đông Á Thanh Hóa vẫn đang vật lộn với “cơn bão” chấn thương nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trước Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Kiatisak và các học trò đang có tâm lý khá thoải mái trước chuyến làm khách ở xứ Thanh. Ít nhất, trong những cuộc đối đầu gần đây, đội bóng phố Núi luôn có kết quả tốt hơn. Hoàng Anh Gia Lai mới có buổi giao lưu với người hâm mộ bóng đá xứ Thanh tại Quảng Xương trước trận đấu này.

Mạnh Cường