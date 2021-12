Vòng 2 Giải Bóng chuyền VĐQG 2021: EDU Capital Thanh Hóa “trắng tay” trận mở màn

Sau nhiều lần buộc phải dời lịch vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, vòng II và vòng chung kết Giải bóng chuyền VĐQG 2021 đã khởi tranh từ 14-12. Ngày 15-12, EDU Capital Thanh Hóa có trận đấu đầu tiên tại bảng C trong khuôn khổ vòng 2 gặp đối thủ BTL Thông tin FLC.

EDU Capital Thanh Hóa trắng tay ở trận mở màn vòng 2 Giải VĐQG 2021.

Đây là trận đấu được dự đoán hết sức khó khăn cho EDU Capital Thanh Hóa khi các cô gái xứ Thanh phải đối đầu với những nhà đương kim vô địch của giải đấu năm 2020 - BTL Thông tin FLC.

EDU Capital Thanh Hóa xuất phát với đội hình gồm: Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Lê Thị Hạnh, Lê Thị Lan, Bùi Thị Nga và Đinh Thị Trà Giang. Không nằm ngoài dự đoán, các cô gái Thanh Hóa đã không gây được nhiều khó khăn cho đối thủ khi để BTL Thông Tin thường xuyên dẫn điểm và dễ dàng có chiến thắng ở hai hiệp đấu đầu tiên với tỉ số lần lượt là: 25 - 20 và 25 - 12.

Sang hiệp đấu thứ 3, thế trận của EDU Capital đã có phần khởi sắc hơn khi rượt đuổi tỉ số với BTL Thông tin FLC. Tuy nhiên, hy vọng đưa trận đấu sang hiệp thứ 4 đã không thể thành hiện thực khi đội đương kim vô địch mùa giải 2020 đã giành lại lợi thế ở những điểm số cuối và có được chiến thắng 25 - 23 trước EDU Capital Thanh Hóa, qua đó có chiến thắng chung cuộc 3 - 0 ở trận mở màn vòng 2.

Tại Vòng 2 Giải Bóng chuyền VĐQG 2021, EDU Capital Thanh Hóa nằm cùng bảng C với các đối thủ: BTL Thông tin FLC, Than Quảng Ninh và Kinh Bắc Bắc Ninh. Trước đó, VTV Bình Điền Long An đã buộc phải rút lui khỏi giải do có thành viên dương tính với COVID - 19, nên bảng C chỉ còn lại 4 đội.

Do sự vắng mặt bất đắc dĩ của hai đội bóng chuyền Long An (VTV Bình Điền Long An và Lavie Long An) nên vòng chung kết giải VĐQG 2021 sẽ không có đội xuống hạng.

Hoàng Sơn