Việt Hùng Thanh Hóa chính thức giành vé vào tứ kết giải Bóng đá U9 toàn quốc 2021

Ngày 21 – 2, do lịch thi đấu được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế, chủ nhà Việt Hùng Thanh Hóa đã bước vào lượt thi đấu cuối cùng tại bảng A giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021.

Việt Hùng Thanh Hóa (xanh) xếp thứ nhì tại bảng A

Ở lượt thi đấu cuối cùng vòng bảng, Việt Hùng Thanh Hóa ra quân gặp Đồng Nai, đội bóng đang có phong độ cao với chuỗi trận toàn thắng từ đầu giải. Bước vào trận với tâm thế đội giành thắng lợi sẽ là đội giành ngôi nhất bảng, cả hai đội lựa chọn chiến thuật chặt chẽ ngay từ những phút đầu.

Phút thứ 12, Đồng Nai là đội vượt lên dẫn trước nhờ một pha tận dụng tốt tình huống cố định của cầu thủ mang áo số 10, Trần Văn Duy. Đây có thể coi là cách thức ghi bàn sở trường của Đồng Nai nhờ vào khả năng dứt điểm rất tốt của Văn Duy. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước 1 bàn cho Đồng Nai.

Sang hiệp 2, Việt Hùng Thanh Hóa dâng lên với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 28, sau pha bóng chạm tay cầu thủ bên phía Đồng Nai trong vòng cấm, đội trưởng Lê Vũ Hải Lâm tận dụng tốt cơ hội trên chấm phạt đến ghi bàn san bằng tỉ số cho đội chủ nhà. Trận đấu trở về với thế trận giằng co như ở đầu hiệp 1 cho đến phút thứ 39, Trần Văn Duy một lần nữa khiến Việt Hùng Thanh Hóa phải “ôm hận” với cú sút hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, ấn định tỉ số 2 – 1 cho Đồng Nai.

Như vậy, với kết quả này, Đồng Nai là đội vào tứ kết với vị trí nhất bảng A. Trong khi đó, chủ nhà Việt Hùng Thanh Hóa xếp thứ nhì, đứng thứ ba là Khuyến Nông Bình Phước.

Ngọc Hùng TP.HCM (xanh) đánh mất quyền tự quyết vào tay Bình Dương (vàng)

Trong chiều ngày 21 – 2, các trận đấu tại bảng B và C cũng đã diễn ra. Tại bảng B, Bình Dương tạm thời vươn lên ngôi đầu nhờ chiến thắng 2 – 1 trước Ngọc Hùng TP.HCM. Bảng đấu này hứa hẹn sẽ còn rất hấp dẫn với cuộc đua cho vị trí thứ hai và thứ ba giữa LĐBĐ TP Hà Nội, Hải An Tây Ninh và Ngọc Hùng TP.HCM.

SLNA (vàng) phô diễn sức mạnh vượt trội ở trận ra quân

Ở trận ra quân bảng C, Sông Lam Nghệ An cho thấy mình là đối thủ đáng gờm khi “đè bẹp” Phú Thọ 4 bàn không gỡ. Nhiều khả năng, vị trí nhất bảng C sẽ thuộc về đội bóng xứ Nghệ bởi đối thủ ở lượt trận cuối của họ là Bà Rịa Vũng Tàu, đội bóng đang “trắng tay” từ đầu giải.

Theo điều lệ giải, 3 đội xếp thứ Nhất, ba đội xếp thứ Nhì và 2 đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất ở ba bảng sẽ vào thi đấu Tứ kết. Như vậy, kết quả lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào chiều ngày 22 – 2 sẽ quyết định 8 đội đi tiếp vào Tứ kết giải Bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2021.

Lịch thi đấu ngày 22 – 2:

14 giờ 00: Bà Rịa Vũng Tàu – SLNA

15 giờ 00: LĐBĐ TP. Hà Nội – Hải An Tây Ninh.

Hoàng Sơn