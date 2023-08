U9 Việt Hùng Thanh Hóa - U9 CLB BĐ Hà Nội: Đi tìm “tân vương” giải Bóng đá U9 toàn quốc 2023

Sau hai năm được “thống trị” bởi U9 Sông Lam Nghệ An, giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2023 sẽ tìm được “tân vương” sau màn đối đầu giữa U9 CLB BĐ Hà Nội và U9 Việt Hùng Thanh Hóa ở trận chung kết diễn ra vào lúc 15 giờ 30 chiều 22-8.

Hành trình đến bán kết

Ở giải đấu năm nay, với tâm thế của một Đương kim của đội Á quân, U9 Việt Hùng Thanh Hóa đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng đậm đà trước U9 Hải Phòng ở trận đầu tiên vòng bảng. Tuy nhiên, thất bại 1-2 trước U9 Văn Tâm Đồng Nai khiến đội bóng xứ Thanh dù thắng trận cuối vòng bảng gặp U9 Đắk Nông cũng không thể đòi lại ngôi đầu bảng D từ tay Đồng Nai.

Để thua trước U9 Văn Tâm Đồng Nai khiến U9 Việt Hùng Thanh Hóa (áo xanh) “tuột” mất ngôi đầu bảng D.

Ở bảng B, việc thắng cả hai lượt trận đầu khiến U9 CLB BĐ Hà Nội nắm thế chủ động và giành ngôi nhất bảng dù “trắng tay” ở lượt đấu cuối trước U9 Khuyến Nông Bình Phước.

Vào đến tứ kết, U9 CLB BĐ Hà Nội với “đầu tàu” Mạnh Hùng không gặp nhiều khó khăn và giành chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà U9 Bắc Ninh, điền tên mình vào bán kết gặp U9 Thuận An Bình Dương.

Đại Nhân (áo xanh) và các đồng đội đã có trận tứ kết đầy khó khăn trước U9 H.Y.S Hà Nội.

Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh đã khá chật vật mới có thể lội ngược dòng để giành thắng lợi 2-1 trước H.Y.S Hà Nội và gặp Đương kim vô địch U9 Sông Lam Nghệ An ở bán kết. Cuộc đối đầu này tái hiện trận chung kết của giải đấu năm 2022.

Cái duyên đặc biệt của 4 đội bóng vào bán kết

Một điều đặc biệt của giải đấu năm nay là cả 4 đội vào đến bán kết chính là 4 đội bóng đã thi đấu bán kết ở giải đấu năm 2022. Điều khác biệt ở giải năm nay là 4 đội bóng: Việt Hùng Thanh Hóa, CLB BĐ Hà Nội, Thuận An Bình Dương và Sông Lam Nghệ An thi đấu ở những cặp đấu khác so với năm trước.

Trận bán kết giữa Việt Hùng Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An tái hiện chung kết của giải đấu năm 2022.

Ở trận bán kết 1, Đương kim Vô địch Sông Lam Nghệ An và Á quân Việt Hùng Thanh Hóa đã có màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trong phần lớn thời gian. Phải đến những giây cuối cùng, đội Thanh Hóa mới có được bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2, đảm bảo một chiến thắng để có giải đấu thứ hai liên tiếp ghi tên mình vào trận chung kết.

Đội bóng xứ Thanh đã có chiến thắng ngoạn mục trước U9 Sông Lam Nghệ An ở bán kết.

Trận bán kết giữa U9 CLB BĐ Hà Nội và U9 Thuận An Bình Dương lại hoàn toàn trái ngược. Khi tỉ số trận đấu đang là 3-2 nghiêng về Bình Dương, CLB BĐ Hà Nội đã làm nên điều không tưởng khi ghi bàn quân bình tỉ số đúng lúc đồng hồ đếm ngược chỉ còn 10 giây nữa là kết thúc trận đấu.

Tận dụng được lợi thế tinh thần, đội bóng đến từ Thủ đô đã xuất sắc giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu và điền tên mình vào chơi ở trận chung kết.

Đi tìm “tân vương” của giải đấu

Ở giải U9 toàn quốc năm nay, đội bóng xứ Thanh trả thành công “món nợ” đã vay của U9 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2022 khi giành chiến thắng ở bán kết. Tuy vậy, vào đến chung kết, Thanh Hóa sẽ đối diện với thách thức cực lớn khi gặp lại CLB BĐ Hà Nội, đội đã thua họ trên chấm luân lưu ở trận bán kết năm 2022.

Không chỉ riêng yếu tố lịch sử đối đầu mà năm nay, CLB BĐ Hà Nội còn cho thấy sự đáng gờm của một đội bóng được đầu tư kỹ lưỡng ở nhân sự và lối chơi, cùng với đó là khát khao cống hiến, cũng như tinh thần đang lên rất cao sau màn lội ngược dòng không tưởng trước Thuận An Bình Dương.

HLV Hà Hoàng Đảm và ban huấn luyện sẽ còn nhiều điều phải làm để chuẩn bị cho trận chung kết gặp U9 CLB BĐ Hà Nội.

Đội trưởng Trần Đại Nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đội hình của Thanh Hóa ở trận chung kết.

Với thầy trò HLV Hà Hoàng Đảm, CLB BĐ Hà Nội không phải là đối thủ xa lạ. Hai đội đã có khá nhiều cơ hội đối đầu nhau ở các giải giao hữu, song, hoàn cảnh và tính chất ở giải đấu chính thức, đặc biệt là ở một trận đấu chung kết sẽ là hoàn toàn khác biệt.

Có thể nói, cả hai đội bóng Việt Hùng Thanh Hóa và CLB BĐ Hà Nội đều không chỉ thắng những đối thủ rất mạnh ở bán kết mà còn chiến thắng cả những giới hạn của bản thân để điền tên mình vào chơi ở trận chung kết.

Điều hai đội cần lúc này, là đưa những đôi chân trở về mặt đất để sẵn sàng cho trận quyết chiến cuối cùng của giải đấu và giành chiến thắng để khẳng định: Ai sẽ là “tân vương” của giải Bóng đá U9 toàn quốc năm nay?

Hoàng Sơn