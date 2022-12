U21 Đông Á Thanh Hóa vào tứ kết Giải U21 Quốc gia 2022 sau khi U21 SLNA bị kỷ luật

Trưa 22-12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã ban hành quyết định kỷ luật, xử thua đội U21 Sông Lam Nghệ tại bảng A vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2022. Theo đó, U21 Đông Á Thanh Hóa chính thức có vé vào vòng tứ kết.

U21 Đông Á Thanh Hóa giành vé vào tứ kết giải U21 quốc gia 2022 với vị trí thứ nhì bảng A. (Ảnh: BTC)

Bảng A vòng chung kết giải U21 Quốc gia 2022 đã khép lại vào chiều qua (21-12) với vị trí đầu bảng thuộc về U21 SHB Đà Nẵng (6 điểm). Xếp thứ nhì và ba là U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Sông Lam Nghệ An (cùng có 4 điểm). U21 Đông Á Thanh Hóa xếp cuối bảng với 2 điểm. Theo kết quả trên, 2 đội xếp đầu giành vé vào vòng tứ kết, đội xếp thứ 3 cạnh tranh 1 trong 2 suất vào tứ kết.

Tuy nhiên, theo kết quả xác định của Ban Tổ chức giải, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội U21 Sông Lam Nghệ An đã vi phạm điều lệ, quy chế của giải. Đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An đã đăng ký cầu thủ Phan Bá Quyền (số 99) không đủ tư cách thi đấu tại vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 quốc gia 2022 do cầu thủ này đã thi đấu các trận đấu chính thức cho 3 đội bóng trong mùa giải bóng đá quốc gia năm 2022.

Trận đấu giữa U21 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và U21 Sông Lam Nghệ An (áo trắng) ở bảng A. (Ảnh: BTC)

Ban Kỷ luật LĐBĐVN đã quyết định xử thua đội U21 Sông Lam Nghệ An 0-3 trong các trận đấu ở bảng A với các đội U21 Đà Nẵng, U21 Đông Á Thanh Hóa và U21 Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài ra, đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An còn bị phạt số tiền 4,5 triệu đồng và bị loại khỏi giải.

Với kết quả trên, U21 SHB Đà Nẵng xếp thứ nhất bảng A với 9 điểm. U21 Đông Á Thanh Hóa xếp thứ nhì với 4 điểm, U21 Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ ba với 4 điểm (kém U21 Đông Á Thanh Hóa về hiệu số bàn thắng - thua).

Như vậy, theo Điều lệ, U21 SHB Đà Nẵng và U21 Đông Á Thanh Hóa là 2 đội bóng chắc suất ở vòng tứ kết. U21 Hoàng Anh Gia Lai sẽ chờ kết quả các trận ở bảng B và C mới xác định được có nằm trong 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất kèm tấm vé vào vòng tứ kết hay không.

U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ biết đối thủ ở vòng tứ kết vào cuối giờ chiều nay (22-12). (Ảnh: BTC)

Đối thủ của U21 Đông Á Thanh Hóa ở vòng tứ kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối ở các bảng B (thi đấu tại Nghệ An) và bảng C (thi đấu tại Hà Tĩnh) vào chiều 22-12.

Mạnh Cường