U21 Đông Á Thanh Hóa chạm trán chủ nhà U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở tứ kết giải U21 quốc gia 2022

Kết thúc loạt trận các bảng A, B, C vòng chung kết giải U21 quốc gia năm 2022, đã xác định được các cặp đấu vòng tứ kết. Theo đó, U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ chạm trán chủ nhà U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng tứ kết. (Ảnh: BTC)

Vòng chung kết giải U21 quốc gia tổ chức tại Nghệ An và Hà Tĩnh có 12 đội tham dự, được chia thành 3 bảng (A, B và C), thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm, xếp hạng. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất lọt vào vòng tứ kết. U21 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng A với các đội U21 Hoàng Anh Gia Lai, U21 SHB Đà Nẵng và chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An.

U21 Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) xếp thứ Nhì bảng A. (Ảnh: BTC)

Kết thúc loạt trận bảng A, U21 Đông Á Thanh Hóa được 4 điểm (thắng 1, hòa 1, thua 1) xếp thứ nhì, giành vé vào vòng tứ kết. Ở bảng đấu này, U21 SHB Đà Nẵng giành vị trí nhất bảng và U21 Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ ba cũng giành quyền vào vòng tứ kết. Còn đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An đã bị kỷ luật, xử thua 0-3 toàn bộ 3 trận đấu và bị loại.

LỊCH THI ĐẤU VÒNG TỨ KẾT GIẢI U21 QUỐC GIA 2022

Theo bốc thăm, U21 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp đội chủ nhà U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân Hà Tĩnh vào 17h30 ngày 26-12. Sau khi kết thúc vòng bảng, thầy trò HLV Lê Hồng Minh đã di chuyển vào Hà Tĩnh để chuẩn bị cho vòng tứ kết. Việc góp mặt ở vòng tứ kết là thành tích tốt nhất của lứa U21 Thanh Hóa đạt được sau hơn 20 năm qua.

Mạnh Cường