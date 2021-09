U11 Việt Hùng trở lại tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch toàn quốc năm 2021

Sau quãng thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, đội U11 Việt Hùng đã chính thức tập luyện trở lại để chuẩn bị cho giải vô địch toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối năm nay.

Đội U11 Việt Hùng hội quân trở lại nhằm chuẩn bị cho giải vô địch toàn quốc.

Cụ thể, theo đại diện của Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng, lịch thi đấu dự kiến của vòng loại tại Nghệ An diễn ra từ ngày 7 - 11 đến ngày 15 - 11. Vòng chung kết do Thanh Hóa đăng cai dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 - 12 đến ngày 13 - 12. Tuy là đơn vị chủ nhà (được đặc cách vào vòng chung kết) nhưng Thanh Hóa vẫn có kế hoạch tham gia vòng loại tại Nghệ An để có thêm cơ hội thi đấu, cọ xát nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Vòng chung kết trên sân nhà.

Từ ngày 19 - 9, U11 Việt Hùng đã chính thức được chuyển giao cho Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của CLB Đông Á Thanh Hóa và tập luyện cùng đội U13 Đông Á Thanh Hóa. Trước đó, U11 Việt Hùng đã có thời gian 5 tháng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng.

Không khí tập luyện hăng say của các cầu thủ nhí

Ban đầu, lịch thi đấu của U11 Việt Hùng tại giải vô địch toàn quốc được sắp xếp vào tháng 5 (vòng loại) và tháng 6 (vòng chung kết). Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch COVID - 19 đã khiến hàng loạt các giải đấu thể thao bị hoãn lại. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh đã có chiều hướng tích cực hơn, các cầu thủ U11 Việt Hùng đã bắt đầu được tập luyện riêng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch toàn quốc dự kiến diễn ra vào cuối năm.

Kể từ khi được giao nhiệm vụ thành lập và đào tạo các đội U9 và U11 của tỉnh Thanh Hoá, đây là lứa cầu thủ đầu tiên của Việt Hùng được đào tạo bài bản và có chế độ ăn ở tập trung tại trung tâm. Song song với việc chuẩn bị cho giải U11 toàn quốc vào cuối năm, Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Hùng cũng đã tiếp tục tập trung lứa cầu thủ U9 và U10 để có sự chuẩn bị kế cận cho các giải vô địch toàn quốc ở những năm tới.

Hoàng Sơn