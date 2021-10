Tổ chức trở lại các giải bóng chuyền quốc gia năm 2021

Căn cứ diễn biến của dịch COVID-19, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam vừa thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức trở lại các giải bóng chuyền quốc gia năm 2021.

Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Bamboo Airways 2021 sẽ trở lại vào tháng 12-2021.

Hai giải đấu quốc gia quan trọng sẽ được tổ chức trở lại gồm: Vòng 2 và Vòng chung kết xếp hạng giải vô địch quốc gia Bamboo Airways; Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc. Trong đó, giải Vô địch quốc gia Bamboo Airways đã thi đấu xong vòng 1 (vòng đấu tại các bảng A, B của nam và nữ).

Dự kiến vòng 2 giải vô địch quốc gia Bamboo Airways sẽ tổ chức từ ngày 14 đến 18-12 tại Quảng Nam. Với thể thức thi đấu mới, sau khi kết thúc vòng 1, sẽ có hoán đội một số đội của 2 bảng A và B để thành lập 2 bảng mới C và D (dành cho nam và nữ). Các bảng này sẽ tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm. Hai đội xếp nhất, nhì mỗi bảng sẽ lọt vào vòng chung kết xếp hạng. Hai đội xếp cuối mỗi bảng sẽ phải dự chung kết ngược để tìm ra 1 suất xuống hạng.

Vòng 2 và vòng chung kết Vòng chung kết xếp hạng giải vô địch quốc gia Bamboo Airways sẽ diễn ra tại Đắk Nông.

Vòng chung kết xếp hạng Giải vô địch quốc gia Bamboo Airways sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25-12 tại Đắk Nông. Đây là vòng đấu tìm ra nhà vô địch, đội sẽ phải xuống hạng A vào mùa sau. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cũng đã công bố thời gian dự kiến thời gian tổ chức Vòng chung kết giải hạng A toàn quốc. Giải đấu này sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc là vào giữa tháng 11-2021.

Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, các đội bóng tham gia 2 giải đấu này sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 2 cho các VĐV, ban huấn luyện, cán bộ trước khi thi đấu. Bên cạnh đó, nhiều khả năng, các trận đấu ở 2 giải này sẽ không có khán giả. Trong trường hợp đủ điều kiện, khán giả sẽ phải có chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện việc test nhanh mới có thể được vào sân.

Hải Tiến Thanh Hóa sẽ phải rất nỗ lực ở vòng 2 để phấn đấu trụ hạng.

Kết thúc vòng 1 Giải vô địch quốc gia năm nay, đội bóng chuyền Hải Tiến Thanh Hóa xếp cuối bảng A với 4 trận toàn thua trước Ninh Bình Doveco, Bộ Tư lệnh Thông tin FLC, Ngân hàng Công Thương, Than Quảng Ninh.

Tại vòng 2, đội bóng chuyền nữ xứ Thanh nằm ở bảng C với các đội Bộ tư lệnh Thông Tin - FLC , VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh.

Các bảng đấu tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Bamboo Airways năm 2021:

Nội dung nữ

Bảng C: Bộ tư lệnh Thông Tin - FLC , VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, Hải Tiến Thanh Hóa.

Bảng D: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Wsun Thái Bình, Doveco Ninh Bình , Đắk Lắk, Ngân hàng Công thương.

Nội dung nam

Bảng C: Tràng An Ninh Bình, Thể Công, TP.HCM, La vie Long An, VLXD Bình Dương.

Bảng D: Sanest Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội, Bến Tre.

Mạnh Cường