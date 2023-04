Thị xã Nghi Sơn sẵn sàng cho Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII - năm 2023

Với việc sớm triển khai thực hiện kế hoạch một cách chủ động, linh hoạt về mọi mặt, thị xã Nghi Sơn đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị để tổ chức Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII “Chạy vì sức khỏe cộng đồng” năm 2023.

Đường Lạc Long Quân, phường Hải Hòa - nơi diễn ra các cuộc tranh tài ở cự ly 3.000m nữ và 5.000m nam.

Khác với lần đăng cai trước, năm nay thị xã Nghi Sơn đã chọn Khu du lịch biển Hải Hòa là nơi tổ chức Giải Việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVII với mục đích hưởng ứng chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng Lễ khai trương du lịch biển Hải Hòa năm 2023, đồng thời là dịp để đẩy mạnh quảng bá du lịch Nghi Sơn tới du khách.

Để chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão, thị xã đã bắt đầu triển khai công tác chuẩn bị đăng cai giải, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức địa phương. Trong đó, thị xã xác định chọn Quảng trường biển Hải Hòa là nơi tổ chức lễ khai mạc giải. Các vận động viên (VĐV) sẽ tranh tài trên đường C-C3, nay là đường Lạc Long Quân, phường Hải Hòa. Đây là cung đường chạy ven biển đẹp, thuận lợi cho công tác tổ chức giải và thi đấu các nội dung chạy việt dã truyền thống.

Chủ tịch UBND phường Hải Hòa Lê Trương Được cho biết: Phường đã lên kế hoạch và triển khai công tác tổng vệ sinh môi trường, trong đó tập trung làm vệ sinh sạch sẽ 2 tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Biển Hải Hòa và toàn tuyến đường Lạc Long Quân (đường chạy), bảo đảm hoàn thành trước ngày 6-4. Phường cũng phối hợp với công an thị xã và các ngành liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ khu vực tổ chức giải, nơi lưu trú của các đoàn VĐV tham dự.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức giải đó là công tác tuyên truyền. Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VHTTTTDL) thị xã Cao Văn Lâm cho biết: Giải là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào việt dã nói riêng, phong trào TDTT của tỉnh nói chung. Qua đó, giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển của thị xã Nghi Sơn. Bởi vậy, công tác tuyên truyền đã được sớm triển khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trung tâm VHTTTTDL thị xã đã xây dựng, phát tin, bài trên đài truyền thanh - truyền hình thị xã. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn trang trí khánh tiết khu vực tổ chức giải, treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn, hồng kỳ, cờ chuối trục đường xuống biển Hải Hòa và khu vực trung tâm thị xã. Thị xã cũng điều động 500 học sinh, đoàn viên, thanh niên tham gia phần chạy tập thể hưởng ứng.

Thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn, đồng thời điều động lực lượng giáo viên thể dục tham gia công tác trọng tài. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTTTTDL thị xã phối hợp với Phòng Quản lý TDTT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo đảm tốt các điều kiện để các VĐV xuất phát cũng như về đích các cự ly 3.000m nữ và 5.000m nam, công tác tổng kết, trao thưởng. Đặc biệt, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho các VĐV trong quá trình thi đấu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn điều 1 xe cứu thương theo sau các đợt chạy, 1 tổ y tế thường trực tại địa điểm thi đấu, đồng thời sẵn sàng các phương án xử lý những vấn đề phát sinh khi cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Mai Sỹ Lân cho biết: Để giải diễn ra thành công tốt đẹp, thị xã đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị. Sự kiện thể thao quan trọng này cũng chính là hoạt động đầu tiên khởi động mùa du lịch biển Hải Hòa năm 2023, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào TDTT của tỉnh nhà phát triển.

Bài và ảnh: Mạnh Cường