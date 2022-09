Thanh Hóa tham gia môn bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa vừa hoàn tất thủ tục đăng ký thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

Thanh Hóa (áo vàng) sẽ tranh tài cùng nhiều đối thủ mạnh tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Thanh Hóa là đội bóng thứ 10 đăng ký thi đấu môn bóng chuyền nữ trong nhà tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Trước đó có 9 đội bóng đăng ký gồm: Long An, Quân đội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình. Đây là những đội bóng chuyền nữ mạnh nhất trong nước hiện nay.

Đội bóng vừa giành chức vô địch quốc gia 2022 Thái Bình được xem là ứng cử viên cho tấm HCV cùng với các đối thủ mạnh khác như: Hà Nội (nòng cốt là đội Hóa Chất Đức Giang), Quân đội (nòng cốt là đội Bộ Tư lệnh Thông tin), Long An (nòng cốt là đội VTV Bình Điền Long An), Bắc Ninh (nòng cốt là đội Kinh Bắc Bắc Ninh), Ninh Bình (nòng cốt là đội Doveco Ninh Bình), Quảng Ninh (nòng cốt là đội Than Quảng Ninh)…

Các đội tham gia môn bóng chuyền nữ Đại hội Thể thao toàn quốc chỉ được sử dụng cầu thủ nội. Long An là đội đã giành HCV môn bóng chuyền nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018.

Mạnh Cường