Thắng dễ Medvedev, Djokovic vô địch US Open 2023, đi vào lịch sử Grand Slam

Với chiến thắng 3-0 trước Daniil Medvedev, Novak Djokovic đã lần thứ 4 vô địch US Open, đồng thời đi vào lịch sử với 24 chức vô địch Grand Slam.

Djokovic thắng dễ Medvedev, chạm cột mốc 24

Hai năm trước, cũng trong trận chung kết US Open, Djokovic thua trắng 3 set trước Daniil Medvedev. Lý do một phần là vì Nole mất quá nhiều sức trong trận bán kết với 5 set đấu trước Alexander Zverev. Nhưng bây giờ thì khác. Dù đã 36 tuổi, Nole ở US Open 2023 là một phiên bản rất sung sức. Và anh đã đòi lại món nợ năm xưa.

Cái cách mà Djokovic thắng trắng Medvedev để giành break ngay game thứ hai như một lời dự báo về chiến thắng dễ dàng cho tay vợt người Serbia, bất kể trước trận chung kết này, chính Medvedev mới được chú ý nhiều hơn do vừa biến Carlos Alcaraz thành cựu vô địch. Djokovic dẫn 3-0, trước khi Medvedev nuôi hy vọng khi rút ngắn tỷ số xuống còn 3-5. Nhưng ở game thứ 9, Nole không mắc một sai lầm nào khi cầm giao bóng, để qua đó giành thắng lợi 6-3.

Chiến thắng quá dễ dàng cho Djokovic

Set đấu thứ hai diễn ra giằng co hơn khi cả Djokovic và Medvedev đều tận dụng tốt lợi thế giao bóng của mình mà không mất break nào. Trong loạt tie-break, Medvedev liên tục dẫn 2-1, 3-2, 4-3, rồi 5-4, nhưng kể từ lúc đó, Djokovic ăn ba điểm liên tiếp để khép lại loạt “đấu súng” với tỷ số 7-5.

Áp lực tâm lý lúc này đè nặng lên vai Medvedev. Đến game 4 của set thứ 3, Djokovic lại xuất sắc giành break để vươn lên dẫn 3-1. Dù để đối phương đòi lại break, nhưng ngay sau đó, Djokovic lại giành thêm break nữa để dẫn 5-2. Những nỗ lực của Medvedev không thể giúp anh ngược dòng và chấp nhận thua 3-6.

Với chức vô địch này, Djokovic đã cân bằng kỷ lục 24 Grand Slam của huyền thoại Margaret Court. Và với phong độ đỉnh cao hiện tại, việc anh vượt qua cột mốc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi bảng xếp hạng ATP được công bố hôm nay, Nole còn chính thức trở lại ngôi số một thế giới nữa.

