Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2023

Một trong những nội dung quan trọng của lớp tập huấn đó là công tác tổ chức lớp học và quản lý trẻ em học bơi an toàn trong môi trường nước; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, thực hành kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước cho mọi người; kỹ năng cứu đuối, cứu hộ và sơ cứu, cấp cứu ban đầu đối với người bị đuối nước; thảo luận, trao đổi về kinh nghiệm công tác phổ cập bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tại đơn vị, địa phương.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, huyện Nông Cống trao chứng chỉ cho các học viên

Từ ngày 21 đến 25-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND huyện Nông Cống tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2023.

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ, giáo viên làm công tác giáo dục thể chất các trường tiểu học, THCS, THPT, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh; cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực TDTT thuộc Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT cơ sở của các địa phương; nhân viên cứu hộ phục vụ bể bơi của các khách sạn, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao dưới nước trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu tại lớp tập huấn

Trong khuôn khổ lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến các văn bản pháp luật, các quy định của Nhà nước về phổ cập bơi cho trẻ em và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; hướng dẫn kỹ năng về xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phổ cập bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em tại đơn vị, địa phương; bồi dưỡng kiến thức về phương pháp và nguyên tắc chung trong dạy bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em.

Các học viên tham gia phần lý thuyết

Sau phần học về lý thuyết, các học viên đã được trực tiếp thực hành các kỹ năng tại bể bơi thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Nông Cống. Ban tổ chức lớp tập huấn đã kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên và cấp giấy chứng nhận cho học viên sau khi hoàn thành nội dung, chương trình theo quy định.

Các học viên sau khi hoàn thành lớp tập huấn sẽ trở thành những hạt nhân quan trọng trong việc phòng chống đuối nước, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới hiện nay, góp phần giảm thiểu số vụ, số người bị tai nạn đuối nước trong tỉnh.

Ban tổ chức lớp tập huấn và các học viên

Đây cũng là dịp để nâng cao hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Qua đó, không ngừng nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích, tầm quan trọng của công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

