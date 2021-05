Sông Lam Nghệ An khủng hoảng và cơ hội để Đông Á Thanh Hóa giành 3 điểm trong trận derby Bắc Trung bộ

Thành tích bết bát cùng vị trí cuối bảng, cả chủ tịch và HLV trưởng đều xin từ chức, một loạt trụ cột vắng mặt, Sông Lam Nghệ An đang khủng hoảng nặng nề trước chuyến làm khách trên sân của Đông Á Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 12 giải LS V.League 2021 chiều 2-5.

Thầy trò HLV Petrovic có cơ hội lớn để giành chiến thắng trước một Sông Lam Nghệ An đang lún sâu vào khủng hoảng

Sau trận thua 0-2 trước Hải Phòng ở vòng đấu thứ 11, Sông Lam Nghệ An đã chính thức rơi xuống vị trí cuối bảng. Không chỉ vậy, đội bóng xứ Nghệ còn rơi vào vòng xoáy khủng hoảng nặng nề vào đúng lúc giải LS V.League 2021 đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Ngày 30-4, Chủ tịch CLB là ông Nguyễn Hồng Thanh và HLV trưởng Ngô Quang Trường cùng đệ đơn xin từ chức. Nhiều khả năng, vấn đề này sẽ được giải quyết và Sông Lam Nghệ An sẽ có sự thay đổi lớn ở “thượng tầng”. Tình cảnh của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm nay được xem là khá thất vọng. Thầy trò HLV Ngô Quang Trường chỉ có 10 điểm, ghi 7 bàn, thủng lưới 14 lần sau 11 vòng. Sông Lam Nghệ An nhiều khả năng sẽ ở lại nhóm 8 đội đua trụ hạng tại giai đoạn hai.

HLV Ngô Quang Trường từ chức sau chuỗi trận kém cỏi ở giai đoạn 1 mùa giải này

Tạm dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ trong chuyến làm khách tại Thanh Hóa là trợ lý Nguyễn Huy Hoàng. Mặc dù vậy, cựu trung vệ của đội tuyển Việt Nam này ngay lập tức phải đối mặt với những khó khăn chồng chất khác. Một loạt trụ cột của Sông Lam Nghệ An sẽ vắng mặt trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa có thể kể ra như: Igor Jelic, Hoàng Văn Khánh cùng Hồ Phúc Tịnh, Đặng Văn Lắm và Nguyễn Sỹ Nam.

Sông Lam Nghệ An còn khủng hoảng lực lượng trước trận gặp Đông Á Thanh Hóa

Đội bóng xứ Nghệ chắc chắn sẽ phải phát huy nội lực với lực lượng cầu thủ trẻ trong trận derby Bắc Trung Bộ vào chiều 2-5. Sức trẻ, tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ trẻ cũng được xem là “đặc sản” của Sông Lam Nghệ An và họ sẽ dựa vào điều này để tiếp chủ nhà Đông Á Thanh Hóa.

Về phần đội bóng xứ Thanh, thầy trò HLV Petrovic đã phải bỏ lại phía sau thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đầu trước để tập trung cho trận đấu với Sông Lam Nghệ An. Các cầu thủ nhìn chung đạt được tâm lý tốt và sẵn sàng cho trận đấu với “người láng giềng” ở vòng 12 này. Nhà cầm quân người Serbia sẽ có trong tay những “quân bài” tốt nhất hiện có. Tuy vậy, việc có sử dụng Hoàng Vũ Samson hay không vẫn là một dấu chấm hỏi.

Đông Á Thanh Hóa vẫn còn cơ hội lọt vào top 6 nếu đánh bại Sông Lam Nghệ An

Nhiều lần khi được hỏi, HLV Petrovic đã có phần “né tránh”, không muốn đề cập đến Hoàng Vũ Samson. Tiền đạo nhập tịch này vẫn được tập luyện cùng các đồng đội nhưng không được đăng ký thi đấu. Đông Á Thanh Hóa mùa này lực lượng khá mỏng. Trình độ, kinh nghiệm giữa cầu thủ đá chính và dự bị là khá chênh lệch, chưa kể một số trụ cột đã bắt đầu bộc lộ sự quá tải, dính chấn thương. Đội bóng xứ Thanh có sự trở lại quan trọng của trung vệ Epassi nhưng sẽ vẫn chưa có sự phục vụ của Lê Văn Thắng do tiền vệ này chưa kịp hồi phục. Cầu thủ được xem là “lá phổi” của tuyến giữa Đông Á Thanh Hóa này đã vắng mặt trong 3 trận đấu gần đây nhất. HLV Petrovic chắc chắn sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào những nhân tố như Lê Phạm Thành Long, Paulo Pinto, Gramoz, Lê Quốc Phương, thậm chí cả lão tướng Hoàng Đình Tùng. Nguyễn Trọng Hùng dù đã trở lại nhưng để đạt được phong độ, chuyên môn như trước kia sẽ còn một chặng đường dài nữa với cầu thủ trẻ này.

HLV Petrovic và các học trò quyết giành 3 điểm trước Sông Lam Nghệ An

Sông Lam Nghệ An đang khủng hoảng nhưng Đông Á Thanh Hóa cũng sẽ không được chủ quan. Trận derby Bắc Trung Bộ năm nay vẫn sẽ thu hút sự quan tâm của giới hâm mộ. Ai cũng muốn xem HLV Petrovic sẽ làm gì để đưa Đông Á Thanh Hóa đứng dậy sau thất bại. Cơ hội để đội bóng xứ Thanh có 3 điểm trước người láng giềng là rất thuận lợi và thầy trò HLV Petrovic chắc chắn không muốn bỏ lỡ thời cơ này để nuôi hy vọng lọt vào top 6.

Người hâm mộ còn muốn xem một Sông Lam Nghệ An có vượt qua được khủng hoảng hiện tại hay không hay tiếp tục chìm sâu thêm ở đáy bảng xếp hạng. Những yếu tố nói trên sẽ đem tới sức nóng cho trận derby Bắc Trung Bộ vào 17h00 chiều ngày 2-5 tới.

Mạnh Cường