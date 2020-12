Ra mắt Hội Cổ động viên Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam mùa giải 2021

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa, Hội Cổ động viên (CĐV) Bóng đá Thanh Hóa đã vào TP Hồ Chí Minh gặp mặt, kiện toàn, thành lập Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam mùa giải 2021.

Lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa và các thành viên Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam mùa giải 2021

Hội Cổ động viên Bóng đá Thanh Hóa mùa giải 2020 được Ban Tổ chức các giải bóng đá Quốc gia trao giải Hội Cổ động viên hoạt động tích cực nhất. Bên cạnh các thành viên của Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại quê nhà, sự đồng hành cổ vũ nhiệt tình, thường xuyên của hàng nghìn thành viên Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam đã góp phần tiếp thêm sức mạnh, tạo sự động viên lớn cho các cầu thủ của đội bóng xứ Thanh ở V.League từ năm 2007 đến nay.

Các CĐV bóng đá Thanh Hóa Miền Nam luôn đồng hành cổ vũ cho đội nhà trên các sân bóng phía Nam

CLB Bóng đá Thanh Hóa khi thi đấu tại các sân ở khu vực phía Nam như: Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), Gò Đậu (Bình Dương), Cần Thơ, Đồng Nai… đều nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt, cổ vũ nhiệt tình của các CĐV là những người con Thanh Hóa đang sinh sống, làm việc, học tập tại các tỉnh, thành phía Nam. Các Chi hội CĐV bóng đá cũng đã được thành lập và duy trì hoạt động hàng năm như: Chi hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh, Chi hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại Bình Dương, Chi hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại Đồng Nai

Lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam mùa giải 2021

Ngay sau khi tiếp quản đội bóng đá Thanh Hóa, Tập đoàn Bất động sản Đông Á đã quan tâm tới việc tiếp tục phát triển Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại Miền Nam.

Tại TP Hồ Chí Minh, ông Cao Hoàng Đức, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành CLB Đông Á Thanh Hóa đã có buổi gặp mặt các “thủ lĩnh” CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại Miền Nam.

Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam và các Chi hội luôn đoàn kết, đồng hành, tiếp thêm sức mạnh cho đội nhà ở mùa giải 2021

Tại buổi gặp mặt này, Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam mùa giải 2021 đã chính thức ra mắt. Ông Phạm Minh Thảo được bầu làm Chủ tịch Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa miền Nam và cũng là Phó Chủ tịch Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa.

Hội có 3 Chi hội gồm Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh do ông Trần Bình Trọng làm Chi hội trưởng, Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại Bình Dương do ông Nguyễn Huy Hoàng làm Chi hội trưởng, Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa tại Đồng Nai do ông Nguyễn Văn Lượng làm Chi hội trưởng.

Mùa giải 2021, phát huy tình thần đoàn kết, tình đồng hương, Hội CĐV Bóng đá Thanh Hóa Miền Nam, các Chi hội sẽ xây dựng chương trình đồng hành, cổ vũ cho CLB Đông Á Thanh Hóa tại Giải Vô địch Quốc gia V.League và Cúp Quốc gia, nhất là các trận đấu đội nhà tới làm khách tại các sân ở khu vực phía Nam. Ngoài ra, Hội và các Chi hội cũng sẽ tổ chức các hoạt động từ thiện trong năm.

Mạnh Cường