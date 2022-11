Nhiều thay đổi lớn tại Giải vô địch quốc gia V.League 1 – năm 2023

Ngay sau khi mùa giải bóng đá quốc gia năm 2022 khép lại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã triển khai kế hoạch tổ chức mùa giải năm 2023 với khá nhiều thay đổi.

Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa (áo vàng) và Hà Nội FC tại giải Night Wolf V.League 1 - 2022.

Thay đổi căn bản đầu tiên đó là thể thức thi đấu của giải V.League 1. Giải sẽ được chia thành 2 giai đoạn. Ở giai đoạn 1, 14 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng. Căn cứ kết quả xếp hạng sau khi kết thúc giai đoạn 1, các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 6 sẽ tách nhóm và thi đấu tranh chức vô địch. Các đội xếp từ thứ 7 đến 14 sẽ thi đấu để đua trụ hạng. Kết thúc mùa giải 2023, hai đội xếp thứ 13 và 14 sẽ phải xuống hạng. Trước đó, mùa giải 2022, giải V.League 1 đã thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt.

Đội Công an Nhân dân, nay đổi tên là Công an Hà Nội là tân binh mới lên hạng ở mùa giải V.League 1 - năm 2023 (Ảnh: VPF)

14 đội bóng tranh tài tại Giải V.League 1 – năm 2023 gồm Hà Nội, Hải Phòng, Topenland Bình Định, Viettel, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương, Đông Á Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và 2 đội mới lên hạng là Công an Hà Nội (Công an Nhân dân cũ), Khánh Hòa.

Giải V.League 1 - năm 2023 thay đổi thể thức thi đấu và diễn ra trong khung thời gian ngắn nhất trong lịch sử.

V.League 1 - 2023 sẽ khai mạc vào ngày 3-2-2023 và kết thúc vào ngày 20-8-2023. Đây sẽ là mùa giải ngắn nhất trong lịch sử, kể từ khi giải V.League ra đời năm 2000. VFF và VPF rút ngắn thời gian tổ chức V-League 2023 để chuẩn bị cho việc thay đổi khung thời gian thi đấu tương tự như các giải VĐQG châu Âu. Kết thúc mùa giải 2023, giải V.League 1 sẽ bắt đầu áp dụng khung thời gian mùa giải mới. Giải V.League 1 mùa 2023-2024 sẽ khởi tranh vào khoảng tháng 9-2023 và kết thúc khoảng tháng 5-2024.

Công nghệ VAR sẽ được chuẩn bị cho mùa giải 2023 và những năm tiếp theo (Ảnh minh họa).

Mùa giải 2023 của bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu Cup Quốc gia vào ngày 29-1-2023. Sau V.League 1, giải hạng Nhất quốc gia (V.League 2) sẽ khai mạc vào ngày 4-2-2023 và Cup Quốc gia bắt đầu khởi tranh ngày 18-3-2023. VFF và VPF đang có sự chuẩn bị tích cực để áp dụng công nghệ VAR cho giải V.League 1. Đây cũng được xem là thay đổi tích cực nhằm nâng cao chất lượng của giải, nhất là công tác trọng tài.

Mạnh Cường