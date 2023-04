“Người cũ” của Đông Á Thanh Hoá gia nhập PVF-CAND; MU đình chỉ thi đấu Greenwood đến hết mùa

Tin vắn nổi bật: - HLV Marcelo Bielsa sắp trở lại công việc huấn luyện sau gần 1 năm bị Leeds sa thải. Lần này, ông nhận lời dẫn dắt đội tuyển Uruguay. - Theo tờ The Athletic, Chelsea đã treo giá Mason Mount lên đến 70 triệu bảng. Tiền vệ này hiện là mục tiêu theo đuổi của Liverpool. - Theo tờ AS, Real Madrid đang quan tâm đến hậu vệ Reece James của Chelsea. Được biết cầu thủ đa năng 23 tuổi người Anh cũng muốn gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vào mùa Hè 2023. - Tiền đạo Romelu Lukaku sẵn sàng giảm lương để tiếp tục gắn bó với Inter Milan do không muốn quay lại CLB chủ quản Chelsea.