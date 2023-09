Khởi tranh Giải Cầu lông trung - cao tuổi toàn quốc lần thứ VIII năm 2023 tại Thanh Hóa

Tối 19-9, Cục TDTT (Bộ VH,TT&DL) phối hợp với Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Giải Cầu lông trung - cao tuổi toàn quốc năm 2023.

Gần 400 VĐV thuộc 21 đoàn tham gia tranh tài tại giải.

Dự lễ khai mạc, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục TDTT (Bộ VH,TT&DL); Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Cầu lông Việt Nam; Hội Người Cao tuổi Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và TP Thanh Hóa.

Đây là sự kiện thể thao chào mừng Ngày Quốc tế người cao tuổi (1-10) và thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”.

Đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Thanh Hóa phát biểu khai mạc giải.

Tham gia giải có gần 400 VĐV thuộc 21 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ thuộc các nhóm tuổi 36 - 40, 41- 45, 46 - 50 tuổi, 51 - 55, 56- 60, 61 - 65 và 66 - 70 tuổi.

Toàn bộ các trận đấu của giải được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. Đoàn chủ nhà Thanh Hóa tham gia giải với 74 VĐV, tranh tài ở cả 7 nhóm tuổi.

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay sẽ diễn ra quyết liệt và hấp dẫn hơn do các đơn vị tham gia đều có sự chuẩn bị chu đáo về lực lượng VĐV và chuyên môn, quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Ban Tổ chức tặng cờ cho tỉnh Thanh Hóa - đơn vị đăng cai giải.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Với tư cách là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa đã bảo đảm tốt các điều kiện để tổ chức giải an toàn, đạt kết quả cao nhất, đặc biệt là về cơ sớ vật chất, sân thi đấu, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác điều hành, tổ chức thi đấu; bố trí nơi lưu trú cho ban tổ chức và các đoàn tham gia giải. Công tác an ninh - trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường bảo đảm trong suổt thời gian diễn ra giải.

Đoàn chủ nhà Thanh Hóa tham gia giải với 74 VĐV

Các VĐV bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu của giải

Ban Tổ chức sẽ trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao tại các nội dung thuộc các nhóm tuổi thi đấu của giải. Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam tặng cờ, kèm tiền thưởng cho 5 đoàn đạt thành tích xuất sắc tại giải (tính theo tổng số huy chương đạt được), đồng thời tặng bằng khen cho đơn vị đăng cai và VĐV cao tuổi nhất.

Là đơn vị đăng cai, tỉnh Thanh Hóa bảo đảm các điều kiện để giải diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Giải sẽ khép lại vào chiều 25-9 với các trận chung kết, lễ tổng kết và trao thưởng.

