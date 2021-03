Hoàng Vũ Samson nhận án phạt nặng sau hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với Nguyễn Tuấn Mạnh của SHB Đà Nẵng

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ban hành các quyết định kỷ luật đối với các cầu thủ tại vòng 6 V-League 2021.

Samson bị treo giò sau tình huống đạp thủ môn Tuấn Mạnh. (Ảnh: Minh Hoàng/VOV).

Theo đó, phạt 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp đối với cầu thủ Hoàng Vũ Olaleye Samson (số 39) của CLB Đông Á Thanh Hóa do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Nguyễn Tuấn Mạnh (số 26) của CLB SHB Đà Nẵng trong trận đấu giữa hai CLB Đông Á Thanh Hóa và SHB Đà Đẵng ngày 29-3-2021 tại Giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021.

Cầu thủ Hoàng Vũ Olaleye Samson có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại LĐBĐVN theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN.

Tại vòng 6, Giải bóng đá Vô địch quốc gia LS 2021, đoàn quân của HLV Petrovic đã phải nhận thất bại khi để SHB Đà Nẵng đánh bại với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà. Việc Hoàng Vũ Samson nhận án phạt sẽ là khó khăn không nhỏ đối với đội bóng xứ Thanh ở các vòng đấu tiếp theo. Hiện Đông Á Thanh Hóa đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Cùng với quyết định trên, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng ra quyết định xử phạt 15.000.000đ và đình chỉ thi đấu 03 trận kế tiếp đối với cầu thủ Phan Thế Hưng (số 17) của CLB Nam Định do có hành vi phạm lỗi nghiêm trọng với cầu thủ Nguyễn Công Thành (số 17) của CLB Sài Gòn trong trận đấu giữa hai CLB Sài Gòn và Nam Định ngày 28-3-2021; Phạt CLB Viettel 2.000.000đ do có 05 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Sông Lam Nghệ An và Viettel ngày 28-3-2021; phạt CLB SHB Đà Nẵng 3.000.000đ do có 05 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa hai CLB Đông Á Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng ngày 29-3-2021.

PV