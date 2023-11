HLV Troussier: Tuyển Việt Nam lẽ ra phải thắng dễ Philippines; Madam Pang và HLV Polking gục đổ khi Thái Lan thua ngược Trung Quốc

Giải Vô địch bóng đá nam Đông Nam Á với tên gọi thường được biết đến là AFF Cup sẽ có tên gọi mới là ASEAN Cup; MU tính bổ nhiệm giám đốc thể thao Dougie Freedman; Madam Pang và HLV Polking gục đổ khi Thái Lan thua ngược Trung Quốc... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (17/11).

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam lẽ ra phải thắng dễ Philippines

HLV Philippe Troussier của đội tuyển Việt Nam tỏ ra tiếc nuối với việc đội nhà bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận đấu ra quân vòng loại 2 World Cup 2026 trước Philippines. Mặc dù giành chiến thắng 2-0 với các bàn thắng của Văn Toàn và Đình Bắc, nhưng HLV thừa nhận rằng đội tuyển có thể giải quyết trận đấu sớm hơn nếu tận dụng tốt cơ hội.

Ông Troussier đánh giá cao quyết tâm, sự kỷ luật và tuân thủ chiến thuật của các cầu thủ.

Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn và áp lực từ Philippines. Troussier nhận xét về sức ép của đối thủ khi tỷ số chỉ là 1-0 và nói về may mắn của đội nhà khi giữ sạch lưới.

Đình Bắc ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam.

HLV Troussier tỏ ra xúc động với màn ăn mừng của Đình Bắc sau bàn thắng đẹp mắt, và cho biết ông tin rằng cầu thủ trẻ này sẽ trưởng thành hơn trong tương lai.

Trong khi đó, Iraq đã có chiến thắng với tỉ số 5-1 trước Indonesia. Đây được coi là lời thách thức đầy sức nặng của các cầu thủ Iraq trước trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 21/11 tới.

Sau chiến thắng trước Philippines trong ngày ra quân vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng đội tuyển Việt Nam số tiền 1 tỉ đồng.

Madam Pang và HLV Polking gục đổ khi Thái Lan thua ngược Trung Quốc

Trong trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc, nữ tỷ phú Madam Pang đã ngồi gục người trên khu kỹ thuật trước khi trận đấu kết thúc. Phút bù giờ thứ 8, bà không dám xem nữa và gục đầu trong nỗi buồn. Thái Lan, mặc dù sớm mở tỷ số ở phút 23 do Sarach Yooyen, nhưng không thể giữ lại 1 điểm khi Trung Quốc gỡ hoà 1-1 do sai lầm của Yooyen và sau đó dẫn ngược 2-1 ở phút 74 do bàn thắng của Shangyuan.

Nữ tỷ phú Madam Pang ngồi gục người trên khu kỹ thuật dù trận đấu giữa Thái Lan và Trung Quốc chưa kết thúc.

ĐT Thái Lan (áo xanh dương) thua ngược Trung Quốc.

Thái Lan áp đặt thế trận và tạo ra sức ép lớn với sự lợi hại của bộ đôi Chanathip và Theerathon. Tuy nhiên, lối chơi của Thái Lan bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn. Thất bại 1-2 trước Trung Quốc trên sân nhà là thách thức lớn cho Thái Lan trong tham vọng vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khi họ đối diện với tình thế khó khăn sau khi thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại sân nhà.

MU tính bổ nhiệm giám đốc thể thao Dougie Freedman

Man United đang lên kế hoạch bổ nhiệm Dougie Freedman làm Giám đốc Thể thao, thay thế John Murtough, theo tin từ The Sun. Động thái này là một phần của kế hoạch cải tổ của Sir Jim Ratcliffe sau khi hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần của câu lạc bộ. Bước đầu tiên của Sir Jim là sa thải Giám đốc điều hành Richard Arnold, người đã được thay thế tạm thời bởi Patrick Stewart.

MU tính bổ nhiệm giám đốc thể thao Dougie Freedman

Trong kế hoạch cải tổ, có tin đồn về việc bổ nhiệm Dougie Freedman vào vai trò Giám đốc Thể thao mới. John Murtough, người giữ vị trí này từ năm 2021, có thể phải nhường chỗ sau một số quyết định chuyển nhượng không thành công dưới thời ông. Dougie Freedman, người từng là tiền đạo và HLV của Crystal Palace, đã có thành công khi làm Giám đốc Thể thao tại Palace từ năm 2017, đưa về những tài năng triển vọng như Eberechi Eze, Michael Olise và Marc Guehi.

Sir Jim Ratcliffe được kỳ vọng sẽ hoàn tất việc mua lại cổ phần tại Man United trong năm nay và khởi đầu quá trình tái cấu trúc câu lạc bộ. Sau quãng thời gian đầy khó khăn và có nhiều vấn đề nơi thượng tầng, hy vọng sẽ có sự phục hồi dưới sự lãnh đạo mới.

Nữ trợ lý huấn luyện viên đầu tiên tại Bundesliga

Câu lạc bộ Union Berlin của Bundesliga đã tạo nên một sự kiện lịch sử khi quyết định bổ nhiệm Marie-Louise Eta làm nữ huấn luyện viên, trở thành người phụ nữ đầu tiên tham gia vào thành phần ban huấn luyện của một câu lạc bộ nam ở Bundesliga. Quyết định này đến sau việc chia tay huấn luyện viên Urs Fischer với kết quả không tốt của đội mùa này.

Marie-Louise Eta là phụ nữ đầu tiên làm việc trong ban huấn luyện của một câu lạc bộ tại Đức. Ảnh: Bundesliga

Marie-Louise Eta, 32 tuổi, sẽ đảm nhiệm vai trò trợ lý cho Marco Grote, HLV tạm quyền của Union Berlin. Hai người từng làm việc cùng nhau ở đội U19 của Union.

Eta đã giành chức vô địch UEFA Women’s Champions League và 3 lần vô địch Bundesliga với đội nữ Đức. Với tư cách là nữ huấn luyện viên đầu tiên tại Bundesliga, Eta sẽ bắt đầu thách thức mới với trận đấu gặp Augsburg vào ngày 25/11.

Tin vắn nổi bật: - Giải Vô địch bóng đá nam Đông Nam Á với tên gọi thường được biết đến là AFF Cup sẽ có tên gọi mới là ASEAN Cup. Tên đầy đủ của giải đấu là ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Bắt đầu từ năm 2024, giải sẽ chính thức sử dụng tên gọi mới. - Tài năng trẻ Alejandro Garnacho của MU đã bị loại khỏi danh sách tập trung của ĐT Argentina tháng 11 này. HLV Lionel Scaloni giải thích rằng việc ông không triệu tập Garnacho vì phong độ gần đây của cầu thủ 19 tuổi. - Cựu đội trưởng ĐT Anh David Beckham tin rằng đội hình “Tam sư” hiện tại đủ sức vô địch EURO 2024 diễn ra ở Đức vào năm tới. - Borja Couce, người đại diện của Luka Modric, tuyên bố rằng việc Modric chuyển đến Saudi Pro League hoàn toàn “có thể xảy ra nếu nhận được lời đề nghị phù hợp”.

HS

(Tổng hợp)