Dấu giày trên sân cỏ

Hãy cầm bút lên và tô điểm cho cuộc sống những vì sao nổi bật...

“Tôi từng nói rằng một ngày nào đó sẽ có một điều gì đó tốt lành sẽ thoát ra khỏi chấn thương của tôi. Và điều gì đó đã là cuốn sách này...

Sự nghiệp bị hủy hoại

Cách đây tròn 27 năm (ngày 26 tháng 2 năm 1994), ở tuổi 18, Ben Thornley có trận ra mắt đội 1 của Manchester United khi vào sân thay người trong trận đấu với West Ham ở Premier League.

Ben Thornley là ai vậy? Hãy quay trở lại với đội hình đã vô địch FA Youth Cup năm 1992 của MU. Đó là những cái tên sau này trở thành huyền thoại, đã cùng nhau viết nên chương rực rỡ nhất lịch sử của “Quỷ đỏ”: Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville... Ben Thornley góp mặt khi ấy.

Tại MU những năm đầu thập kỷ 90, Thornley được đánh giá là tài năng trẻ số 1, xuất sắc hơn cả Giggs và Beckham.

Trong một buổi gặp mặt của các quan chức Manchester United. Sir Matt Busby bất chợt đặt câu hỏi với Nobby Stiles - HLV đội B tại Old Trafford: Ai là cầu thủ trẻ triển vọng nhất của MU vào thời điểm này? Stiles không do dự trả lời: Ben Thornley. Những đồng đội cùng thời cũng dành cho Ben Thornley sự ngưỡng mộ tuyệt đối. David Beckham nhận xét: Anh ấy sẽ vượt qua tất cả chúng tôi. Ben chắc chắn là một trong những tài năng kiệt xuất của bóng đá Anh mà tôi từng được chứng kiến. Còn Paul Scholes khẳng định: Anh ấy có thể làm mọi thứ và xếp trên phần còn lại của chúng tôi một bậc.

Gia nhập MU năm 14 tuổi và chỉ 4 năm sau, như đã nói ở trên, Ben Thornley đã có trận ra mắt đội 1 ở vị trí tiền vệ cánh trái - vị trí đưa Ryan Giggs trở thành huyền thoại ở Old Trafford.

Sau trận đấu đó, HLV Alex Ferguson đã có kế hoạch điền tên Ben Thornley vào danh sách tham dự trận bán kết FA Cup năm 1994 với Oldham.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước trận bán kết, Ben Thornley góp mặt trong đội hình B của MU tham dự trận đấu với Blackburn Rovers. Phút 60, HLV Alex Ferguson muốn rút Thornley ra nghỉ để dành sức cho trận đấu bán kết, nhưng Thornley bày tỏ nguyện vọng được thi đấu tiếp.

Bi kịch xảy ra 5 phút sau đó, Nicky Marker của Blackburn Rovers có một pha tắc bóng khủng khiếp vào tài năng trẻ bên phía MU. Kết quả chụp chiếu cho thấy cả hai dây chằng chéo trước đầu gối chân phải của Thornley đều bị đứt trong khi sụn chêm ở giữa bị tách ra và dây chằng gân khoeo bị rách một phần.

Rob Swire, nhà vật lý trị liệu tại Man United cho hay, đó là chấn thương đầu gối tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong 30 năm qua. HLV Alex Ferguson, người có mặt trên khán đài lúc đó, đã vô cùng tức giận và cho rằng pha vào bóng của Nicky Marker là một sự xúc phạm. Ông khẳng định rằng, Thornley với sự ủng hộ của MU phải kiện Marker và Blackburn.

Sau 5 năm khởi kiện, Thornley cuối cùng cũng nhận được một khoản bồi thường. Tuy nhiên, sự nghiệp của một tài năng trẻ xuất sắc bậc nhất bị “đứt gánh giữa chừng” thì không gì cứu vãn được.

Thornley đã vô cùng nỗ lực để trở lại sau phẫu thuật, bằng chứng là từ năm 1995-1998, anh có 13 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”. Song, chấn thương đã cướp đi của Thornley những phẩm chất ưu tú nhất. Cuối cùng Thornley phải chấp nhận một sự thực nghiệt ngã rằng, anh không còn đủ đẳng cấp để chơi bóng trong màu áo đỏ, chấp nhận kết thúc sự nghiệp ở tuổi 28 sau khi tìm kiếm cơ hội trong vô vọng ở các đội bóng hạng thấp như Huddersfield, Aberdeen, Blackpool và Bury, Halifax, Bacup Borough, Salford City và Witton Albion.

Sự nghiệp dang dở, cuộc sống của Thornley cũng chạm đáy vào năm 2006, ở tuổi 30. Anh lang thang từ quán rượu này sang quán rượu khác, từ phụ nữ này sang phụ nữ khác và ly dị với vợ.

Thoát ra khỏi chấn thương

Chỉ 7, 8 tháng sau khi chạm đáy cuộc đời. Một ngày Thornley nghĩ rằng: Không! Mình không thể tiếp tục thế này.

Thornley viết lại cuộc đời mình bằng đủ các công việc, từ lái xe, quản lý nhà hàng cho tới thợ lợp ngói nhà. Cuối cùng, lãnh đạo Manchester United đã sắp xếp cho anh một công việc tại kênh truyền hình riêng của CLB và anh hiện làm đại sứ cho đội chủ sân Old Trafford.

Có câu châm ngôn: “Nếu một ngày cuộc sống nhuộm màu đen hãy cầm bút và vẽ cho nó những vì sao lấp lánh”. Thornley đã thực sự viết lại cuộc đời mình theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Giữa tháng 10-2018, anh xuất bản cuốn tự truyện “The Class of 92 Star Who Never Got To Graduate” - “Lớp học của 92 ngôi sao chưa bao giờ tốt nghiệp”.

Cuốn sách ngoài việc tiết lộ thêm rất nhiều khoảnh khắc đau khổ của Thornley còn cho thấy những vẻ đẹp lấp lánh trong hành trình trở lại với cuộc sống đời thường của anh và cả những suy nghĩ nhân văn về cuộc đời và sự nghiệp.

Chứng kiến thành công của những đồng đội một thời, Thornley không cảm thấy cay đắng và ghen tị. Anh nói rằng: Tôi vô cùng tự hào về mọi thứ mà tất cả họ đã đạt được và điều đó còn vượt xa những người đàn ông mà chúng tôi gọi là “Class of 92”... Tôi không biết liệu mình có làm được không nhưng tôi biết thực tế là tôi đã được trao cơ hội để thử sức.

Tôi từng nói rằng một ngày nào đó sẽ có một điều gì đó tốt lành sẽ thoát ra khỏi chấn thương của tôi. Và điều gì đó là cuốn sách này - Thornley chia sẻ.

Nguyên Phong