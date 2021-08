Giải vô địch bóng chuyển quốc gia 2021 sẽ trở lại sớm hơn dự kiến

Với việc SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam lùi sang tháng 4 và 5-2022, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã lên phương án tổ chức trở lại giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2021 vào tháng 11.

Trước đó, theo lịch thi đấu ban đầu, vòng 2 giải vô địch bóng chuyền quốc gia năm 2021 dự kiến tổ chức vào giữa tháng 12, thời điểm sau khi SEA Games 31 kết thúc. Tuy nhiên, việc Đại hội thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Việt Nam đã chính thức bị hoãn và lùi sang năm 2022, VFV buộc phải thay đổi thời gian tổ chức một số giải thuộc hệ thống giải đấu quốc gia năm 2021.

Cụ thể, giải vô địch bóng chuyển quốc gia 2021 dự kiến sẽ được tổ chức trở lại vào tháng 11 tới với các trận đấu thuộc vòng 2 và vòng chung kết xếp hạng. Việc điều chỉnh lịch thi đấu vòng 2 giải vô địch quốc gia là để 2 đội tuyển bóng chuyền quốc gia (nam và nữ) của Việt Nam được tập trung sớm, có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31.

Mặc dù vậy, theo VFV, phương án tổ chức trở lại Giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2021 sẽ khả thi và được Chính phủ cho phép trong điều kiện tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, địa điểm và cách thức tổ chức sẽ phải tính toán kỹ, phù hợp và hiệu quả nhất.

Sau khi kết thúc vòng 1, VFV đã tiến hành bốc thăm, xác định các bảng đấu tiếp theo của vòng 2 giải vô địch quốc gia ở cả nội dung của nam và nữ. Các CLB mong muốn lúc này là VFV cần quyết định ngày bắt đầu thi đấu vòng 2 để các đội kịp điều chỉnh kế hoạch tập luyện, có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng đấu có tính chất quyết định này.

Hải Tiến Thanh Hóa được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn ở vòng 2

Kết thúc vòng 1, đội bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hóa xếp cuối bảng A với 4 trận toàn thua trước các đối thủ Doveco Nình Bình, Bộ Tư lệnh Thông tin FLC, Than Quảng Ninh và Ngân hàng Công thương. Tại vòng 2, Hải Tiến Thanh Hóa sẽ còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa khi rơi vào bảng C với các đối thủ Bộ tư lệnh Thông Tin - FLC , VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh.

Danh sách các đội thuộc bảng C & D tại vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2021:

Nội dung nữ

Bảng C: Bộ tư lệnh Thông Tin - FLC , VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh, Hải Tiến Thanh Hóa.

Bảng D: Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Wsun Thái Bình, Doveco Ninh Bình , Đắk Lắk, Ngân hàng Công thương.

Nội dung nam

Bảng C: Tràng An Ninh Bình, Thể Công, TP.HCM, La vie Long An, VLXD Bình Dương.

Bảng D: Sanest Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Biên Phòng, Hà Nội, Bến Tre.

Mạnh Cường