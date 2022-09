Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ nhất dự kiến khai mạc vào cuối tháng 10-2022

Lần đầu tiên giải bóng đá nhi đồng ở phạm vi rộng, quy mô lớn dành cho lứa tuổi U8 và U10 sẽ được tổ chức tại Thanh Hóa, với tên gọi Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ I - năm 2022. Đây sẽ là ngày hội bóng đá dành cho các em nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh.

Vòng chung kết giải dự kiến diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT huyện Quảng Xương.

Giải do Báo Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, tổ chức.

Theo kế hoạch, giải có 2 bộ giải, gồm giải dành cho lứa tuổi từ 8 tuổi trở xuống (U8 - sinh từ năm 2014-2016) và 10 tuổi trở xuống (U10 - sinh từ năm 2012-2013). Các cầu thủ tham gia giải là học sinh đang học tại các trường tiểu học, TH&THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trong năm học 2022-2023, đúng độ tuổi, có đủ sức khỏe thi đấu môn bóng đá.

Vòng loại diễn ra tại 4 khu vực. Khu vực I do do huyện Quảng Xương làm cụm trưởng cùng với các đơn vị: TP Thanh Hóa, Hoằng Hóa, TX Bỉm Sơn, TP Sầm Sơn, Hậu Lộc, Nga Sơn. Khu vực II do huyện Yên Định làm cụm trưởng cùng với các đơn vị: Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung, Cẩm Thủy, Thọ Xuân. Khu vực III do huyện Lang Chánh làm cụm trưởng cùng với các đơn vị: Ngọc Lặc, Quan Sơn, Quan Hóa, Mường Lát, Bá Thước, Thường Xuân. Khu vực IV do huyện Nông Cống làm cụm trưởng cùng với các đơn vị: Như Xuân, Như Thanh, Triệu Sơn, Đông Sơn, TX Nghi Sơn.

Các cầu thủ U8 và U10 trên địa bàn tỉnh có dịp tranh tài, thử sức tại giải. (Ảnh minh họa)

Vòng loại dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 23-10. Hai đội xếp nhất, nhì của mỗi nhóm tuổi U8 và U10 tại mỗi cụm giành quyền vào vòng chung kết toàn tỉnh. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 29-10 đến 13-11 tại nhà thi đấu TDTT huyện Quảng Xương.

Đây là hoạt động nhằm phát triển phong trào bóng đá học đường, khuyến khích các em tham gia tập luyện bóng đá, rèn luyện thân thể, trên cơ sở đó phát hiện và bồi dưỡng những tài năng bóng đá cho tỉnh nhà, thành lập đội tuyển tham gia các giải khu vực và toàn quốc.

Mạnh Cường