Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày tranh tài Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ II - Cúp Long Thành năm 2023 đã kết thúc chiều 20-8.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng Chuyên nghiệp, A, B, C, D diễn đàn.

Với thể thức thi đấu theo hạng và điểm trình, giải thu hút sự tham gia của hơn 300 tay vợt bóng bàn phong trào xuất sắc của hơn 60 CLB trong và ngoài tỉnh. Các VĐV đã tranh tài quyết liệt, tạo ra những trận đấu hấp dẫn ngay từ vòng loại của 3 nội dung thi đấu gồm: đồng đội Corbillon rút gọn hạng Chuyên nghiệp, A, B, C, D diễn đàn; đồng đội Corbillon rút gọn hạng B, C, D, E Thanh Hóa; đồng đội Corbillon rút gọn hạng F, G, H Thanh Hoá.

Hình ảnh trận chung kết nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng Chuyên nghiệp, A, B, C, D diễn đàn.

Nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng Chuyên nghiệp, A, B, C, D diễn đàn là cuộc so tài của những tay vợt phong trào hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh, thành phố bạn. Trình độ của các VĐV tham gia nội dung thi đấu này được đánh giá cao hơn so với giải lần đầu. Kết quả, chiến thắng thuộc về CLB Table Tennis Review (Hà Nội).

Ban Tổ chức trao giải, nhất, nhì, ba ở nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng B, C, D, E Thanh Hóa.

Hai nội dung còn lại của giải là sân chơi riêng dành cho các tay vợt có điểm trình cao nhất của tỉnh Thanh Hóa. Các VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các CLB, đơn vị sở, ngành đã đem tới những trận đấu kịch tính và hấp dẫn.

Kết quả, CLB huyện Quan Hóa giành chiến thắng ở nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng B, C, D, E Thanh Hóa.

Ở nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng F, G, H Thanh Hoá, CLB Yên Tâm (Yên Định) giành chiến thắng.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba nội dung đồng đội Corbillon rút gọn hạng F, G, H Thanh Hoá.

Giải Bóng bàn các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng lần thứ II - Cúp Long Thành năm 2023 là dịp để các tay vợt bóng bàn phong trào hàng đầu trên cả nước giao lưu, tranh tài, qua đó không ngừng nâng cao chuyên môn, điểm trình, hạng thi đấu.

Mạnh Cường