Gần 200 VĐV tranh tài tại Giải bơi, lặn toàn tỉnh năm 2023

Sáng 3-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Nông Cống và các sở, ngành, đơn vị đã tổ chức Giải bơi, lặn toàn tỉnh Thanh Hoá năm 2023.

Giải diễn ra tại bể bơi thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Nông Cống.

Tham gia giải có gần 200 VĐV thuộc 16 đoàn, đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành, đoàn thể, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các VĐV tranh tài ở 34 nội dung bơi, lặn cá nhân nam, nữ thuộc các nhóm tuổi: dưới 12, 12 đến 14, 15 đến 17, 18 tuổi trở lên (dành cho hướng dẫn viên) với các cự ly 25 m, 50 m bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa và bơi dìu nạn nhân (cứu đuối nạn nhân 12 tuổi và 14 tuổi).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc giải.

Ngoài ra còn 4 nội dung đồng đội gồm tiếp sức đồng đội 2x50 m hỗn hợp bơi ếch; bơi tiếp sức 3x50 m tự do nữ phối hợp; bơi tiếp sức 3x50 m tự do nam phối hợp; bơi tiếp sức 4x50 m tự do nam - nữ phối hợp.

Giải áp dụng Luật bơi, lặn hiện hành. Các VĐV sẽ thi đấu tranh 38 bộ huy chương.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải.

Các VĐV tranh tài tại các nội dung thi đấu của giải.

Ban Tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các cá nhân, đội giành thành tích cao tại các nội dung thi đấu của giải, đồng thời trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc.

Qua việc tổ chức giải nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi, lặn để nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc, trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước. Cùng với đó, góp phần tạo nguồn tuyển chọn VĐV bổ sung cho các đội tuyển bơi, lặn của tỉnh.

Mạnh Cường