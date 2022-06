Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và những thử thách khi Giải V.League trở lại

Quãng thời gian nghỉ gần 3 tháng đã sắp kết thúc, Câu lạc bộ (CLB) Đông Á Thanh Hóa đã và đang có sự chuẩn bị tích cực cho Giải vô địch quốc gia Night Wolf V.League 1 – năm 2022. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Petrovic sẽ phải đối mặt với không ít thử thách.

Hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa bất lực trước sự xuất sắc của tiền đạo ngoại Ohala (áo sẫm) của Sông Lam Nghệ An tại Giải tứ hùng – Cúp Tân Long 2022 vừa qua.

Các trận đấu tập huấn, tham gia giải giao hữu được xem là bước khởi động quan trọng đối với Đông Á Thanh Hóa để chuẩn bị cho Giải V.League trở lại. Đây cũng được xem là đợt sát hạch quan trọng đối với HLV Petrovic dành cho các học trò sau khoảng thời gian khá dài chỉ tập luyện mà không có dịp được thi đấu. Nhà cầm quân người Serbia đã đặt ra yêu cầu khá cao dành cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa, đặc biệt là việc rèn thể lực. Các học trò của ông đã phải thực hiện những bài tập khá nặng về thể lực vào buổi sáng và hoàn thành các bài tập kỹ - chiến thuật vào buổi chiều. Ông cũng đã có những bài tập với sự đòi hỏi khác nhau dành cho các cầu thủ trong quá trình hồi phục chấn thương, các cầu thủ trẻ, các vị trí thường xuyên đá chính, các cầu thủ ngoại.

Sự tập trung, quyết tâm là vậy, tuy nhiên, những kết quả tại 2 trận đấu giao hữu trên sân nhà và đặc biệt là tại Giải bóng đá tứ hùng – Cúp Tân Long 2022 tại Nghệ An vừa qua đã cho thấy rằng, Đông Á Thanh Hóa vẫn còn khá nhiều việc phải làm nếu muốn giành được những kết quả tốt khi các vòng đấu tiếp theo của Giải Night Wolf V.League 1 sắp sửa trở lại. Ở trận đấu đầu tiên gặp Công an Nhân dân – một đội bóng ở Giải hạng Nhất (V.League 2), dù có lợi thế với 2 cầu thủ ngoại trên sân nhưng Đông Á Thanh Hóa đã để lại sự “nhạt nhòa” với trận hòa 1-1. Ở trận đấu tiếp theo gặp một đối thủ hạng Nhất khác là Quảng Nam, dù đội bóng xứ Thanh có chiến thắng 2-0, tuy nhiên các học trò của HLV Petrovic chưa thực sự để lại dấu ấn gì. Hơn nữa, Quảng Nam cũng chưa phải là “thuốc thử liều cao” với Đông Á Thanh Hóa.

Giải tứ hùng – Cúp Tân Long 2022 tại Nghệ An thực sự là đợt sát hạch quan trọng đối với đội bóng xứ Thanh bởi các đối thủ tại giải đấu này được xem là xứng tầm như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng và chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Hai trận thảm bại 1-5 và 0-6 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An là những kết quả gây sốc mà Đông Á Thanh Hóa đã đem tới cho các cổ động viên nhà. Không chỉ thua về mặt tỷ số, đội bóng xứ Thanh đã liên tục mắc những sai sót trong khâu phòng thủ và thiếu hiệu quả trong tấn công. Những lỗi mất bóng dẫn đến bàn thua trong 2 trận đấu nói trên lại đến từ những trung vệ đã dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Minh Tùng, Lục Xuân Hưng. Cùng với những sơ hở ở hàng thủ đã khiến không ít cổ động viên phải lo lắng cho tuyến được xem là “yết hầu” này. Sự năng nổ, nhiệt tình và phần nào xuất sắc của trung vệ Victor Kamhuka đã không thể khỏa lấp những điểm yếu và sai sót nói trên. Cầu thủ người Zimbabwe này vẫn giữ được phong độ, chuyên môn tốt cho dù Giải V.League đã nghỉ gần 3 tháng nay. Dù vậy, sau 3 trận, đoàn quân của HLV Petrovic đã phải nhận đến 12 bàn thua. Nếu không có những sự thay đổi tích cực, hàng thủ sẽ là nỗi lo rất lớn đối với Đông Á Thanh Hóa.

Trong khi đó, hàng tấn công lại càng gây thất vọng lớn. Đội bóng xứ Thanh đã trình diễn lối chơi tấn công khá “nghèo nàn”. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc đối thủ dễ dàng bắt bài và bẻ gãy các đợt tấn công của Đông Á Thanh Hóa. Việc chân sút Paulo Henrique và tiền vệ Paulo Pinto dính chấn thương cũng là nguyên nhân khiến đội bóng xứ Thanh chỉ có vỏn vẹn 1 bàn thắng tại Giải tứ hùng – Cúp Tân Long vừa qua. Dù vậy, ngay cả khi có đầy đủ bộ đôi người Brazil này, Đông Á Thanh Hóa vẫn không được đánh giá cao về sức mạnh tấn công. Hiện cả hai ngoại binh này đang phải chạy đua với thời gian để hồi phục hoàn toàn chấn thương trước khi Giải V.League trở lại vào đầu tháng 7.

Ngoài ra, việc kết hợp giữa các vị trí chính thức với dự bị, các trụ cột kỳ cựu với các cầu thủ trẻ mới được đôn lên vẫn chưa hiệu quả, chưa tìm được tiếng nói chung. HLV Petrovic cũng đã có những thử nghiệm về nhân sự, chiến thuật trong loạt trận giao hữu, tập huấn vừa qua, tuy nhiên kết quả thu về không được là bao. Thậm chí, nhà cầm quân lão làng từng giành Cúp C1 này hiện đang phải đối mặt với không ít thử thách khi Giải V.League trở lại. HLV người Serbia này sẽ vừa phải gia cố hàng thủ, vừa phải cải tổ mạnh mẽ hàng tấn công. Trước mắt, HLV Petrovic sẽ phải sử dụng những “quân bài” có trong tay trước khi tìm kiếm những nhân tố mới, nhất là bổ sung, thay thế vị trí ngoại binh cho hàng tấn công. Việc bổ sung, tăng cường cầu thủ nội cũng không hề đơn giản khi các cầu thủ có chất lượng đã cơ bản ổn định tại các CLB, các đội không muốn “nhả quân”. HLV Petrovic sẽ vẫn phải trông chờ vào các trụ cột như: Lê Văn Thắng, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Trọng Hùng, Lê Quốc Phương, Đàm Tiến Dũng, Doãn Ngọc Tân, Trịnh Văn Lợi... Các nhân tố trẻ ở Đông Á Thanh Hóa vẫn chỉ dừng lại ở việc học hỏi, cơ hội được ra sân không cao do còn “non” cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm ở đấu trường khắc nghiệt như V.League.

Sau 4 vòng đấu của Giải Night Wolf V.League 1 - năm 2022, CLB Đông Á Thanh Hóa mới có 4 điểm (1 thắng, 1 hòa, 2 thua), tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Đây được xem là bước khởi đầu mùa giải tạm chấp nhận được. Dù vậy, đoàn quân của HLV Petrovic cũng chỉ hơn đội xếp cuối bảng Nam Định 3 điểm, đội xếp áp chót Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 điểm. Tại vòng đấu thứ 5 (ngày 2-7), Đông Á Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Thống Nhất của CLB TP Hồ Chí Minh. Đây sẽ là thử thách lớn đối với đội bóng xứ Thanh. “Loạt trận giao hữu vừa qua là rất quý giá với cá nhân tôi, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ. Những sai sót, yếu kém đã được toàn đội thẳng thắn chỉ ra. Tôi cũng đã có những sự nhắc nhở, điều chỉnh cho từng cầu thủ. Tôi cũng mong muốn tăng cường thêm những cầu thủ chất lượng cả nội và ngoại cho chặng đường còn lại của mùa giải. Đây là điều cần thiết cho đội bóng hiện tại. Các cầu thủ sẽ phải nỗ lực để hoàn thiện mình, đáp ứng yêu cầu của ban huấn luyện và để giành được kết quả tốt nhất ở từng vòng đấu sắp tới” - HLV Petrovic chia sẻ.

Bài và ảnh: Mạnh Cường