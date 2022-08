Trào lưu tập luyện môn kick-boxing: Xu thế mới của phong trào TDTT

Kick-boxing – môn thể thao võ thuật đầy sức mạnh, đang thu hút ngày càng đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau tham gia tập luyện thường xuyên, nhằm nâng cao sức khỏe và thỏa mãn đam mê. Đây cũng là xu thế mới của phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trong tỉnh hiện nay.

Các học viên hào hứng với các bài tập môn kick-boxing tại cơ sở của HLV Nguyễn Ngọc Anh.

Theo chân HLV Nguyễn Ngọc Anh, thành viên ban huấn luyện bộ môn kick-boxing thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, chúng tôi đến tham quan một buổi tập của các võ sinh “nhí” tại lớp kick-boxing phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa), đây cũng là cơ sở do HLV Nguyễn Ngọc Anh phụ trách huấn luyện. Hè năm nay, lớp kick-boxing này có số lượng học viên tăng cao hơn so với 2 năm trước. Đây cũng là điều dễ hiểu khi tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, các hoạt động TDTT đã trở lại bình thường. HLV Nguyễn Ngọc Anh cho biết: Ngay từ đầu hè, các học viên đã tìm đến với cơ sở khá đông, trong đó có cả các học viên lâu năm và các học viên mới. Độ tuổi của các học viên cũng khá đa dạng, từ tiểu học cho tới những người trung tuổi. Tất cả đều có chung đam mê là được tập luyện môn kick-boxing. Đây là môn thể thao vừa giúp tạo ra nền tảng thể lực mạnh mẽ, lại vừa rèn luyện được sự linh hoạt, tốc độ, sự khéo léo, cũng như sự kiên trì, bền bỉ. Các động tác, thế võ của kick-boxing giúp người tập rèn luyện sức khỏe một cách toàn diện, do đó càng tập luyện càng yêu thích.

Một khóa học kick-boxing có thời gian 60 buổi và được chia thành nhiều nhóm, phân bổ thời gian hợp lý để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học viên. Cơ sở 1 của HLV Nguyễn Ngọc Anh có diện tích 800m2 với khuôn viên thoáng mát, dưới tán cây xanh và điều quan trọng nhất là các trang thiết bị cho tập luyện khá đầy đủ, hiện đại, như: thảm, dàn bao, lăm tay, lăm chân, mũ, giáp chân, găng tay, bọc giăng, tu ki, các dụng cụ khởi động... 10 học viên đầu tiên đăng ký học sẽ được giảm giá và được tặng 1 bộ trang phục tập luyện chuẩn. Hơn thế nữa, toàn bộ các học viên tham gia khóa học đều được công nhận là thành viên của CLB kick-boxing. Các lớp dạy kick-boxing bố trí xen lẫn các học viên lâu năm và các học viên mới, đây được xem là giải pháp để đẩy nhanh quá trình làm quen, tập luyện thành thục hơn.

Còn tại Trung tâm MMA & KickFitness VH, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) được xem là cơ sở có phòng tập, trang thiết bị hiện đại nhất. Cùng với đó là đội ngũ HLV là những người có chuyên môn, kinh nghiệm và các VĐV đã từng tham gia thi đấu đỉnh cao. Kick-boxing là một trong số các môn ngày càng thu hút đông đảo người tập luyện. Ngoài các học viên nam giới, số lượng học viên là nữ cũng khá đông. Theo HLV Nguyễn Văn Hùng,Trung tâm MMA & KickFitness VH: việc tham gia tập luyện kick-boxing đã trở thành xu thế và được xem là “mốt” của phong trào TDTT hiện nay. Các nam, nữ thanh niên tập luyện kick-boxing không chỉ với mục đích có cơ thể đẹp, mà còn có sức khỏe tốt, thỏa mãn đam mê. Với các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện hiện đại, cùng đội ngũ HLV chuyên nghiệp, việc học tập, rèn luyện của các học viên thuận lợi hơn, rút ngắn được thời gian hơn.

Hiện nay, nhiều cơ sở tập gym, thể dục thẩm mỹ trên địa bàn tỉnh đã đưa môn kick-boxing vào tập luyện, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Bên cạnh việc đầu tư về phòng tập, trang thiết bị, dụng cụ, đội ngũ HLV đạt chuẩn, các cơ sở cũng đã có những chính sách khuyến mại... để thu hút ngày càng nhiều học viên. Đây được xem là xu thế mới khá tích cực, góp phần làm phong phú và thúc đẩy phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, giai đoạn 2021-2030. Hơn thế nữa, qua các lớp kick-boxing có thể phát hiện các VĐV năng khiếu, nhằm giới thiệu, bổ sung cho bộ môn kick-boxing Thanh Hóa. Đây là nguồn nhân lực rất đáng quý đối với công tác đào tạo VĐV của bộ môn hiện nay.

Bài và ảnh: Khánh Hưng