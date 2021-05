TP Thanh Hóa: Đa dạng các sân chơi TDTT dành cho thanh, thiếu nhi

Là đơn vị luôn dẫn đầu toàn tỉnh về phong trào và thành tích TDTT, hàng năm, TP Thanh Hóa đã tổ chức được nhiều sân chơi TDTT rất thiết thực, bổ ích và ý nghĩa cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn. Dịp hè năm 2021 này, TP Thanh Hóa sẽ chú trọng tổ chức các lớp bơi lội, bóng đá, bóng rổ, vovinam, đá cầu, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, karate, khiêu vũ thể thao (dance sport), zumba kid, yoga...

Các lớp dạy bơi và tuyên truyền kỹ năng bơi an toàn, bơi cứu đuối tiếp tục được TP Thanh Hóa triển khai rộng rãi.

Từ năm 2019 đến nay, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước, TP Thanh Hóa đã tăng số lượng các lớp dạy bơi dành cho trẻ em mọi lứa tuổi, các em học sinh tại các trường. Bên cạnh cụm bể bơi tại Trung tâm thể thao học đường TP Thanh Hóa, những năm gần đây, việc lắp đặt bể bơi thông minh tại các trường học trên địa bàn đã đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất cho các em, đồng thời góp phần phòng, chống tai nạn đuối nước.

Để bảo đảm việc tổ chức các lớp học bơi trên địa bàn, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VHTTTT&DL) TP Thanh Hóa đã bố trí cán bộ, giáo viên dạy bơi cho các lớp. Đồng thời huy động thêm các cộng tác viên, cũng như bố trí lực lượng cứu hộ, y tế tại các bể bơi, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em và tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Bên cạnh đó, TP Thanh Hóa tiếp tục lồng ghép các nội dung tuyên truyền, phổ biến kiến thức về bơi an toàn phòng chống đuối nước vào nội dung của các lớp dạy bơi. Qua đó, các em được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng luyện tập môn bơi an toàn và để phòng chống đuối nước. Mô hình bể bơi thông minh sẽ tiếp tục được TP Thanh Hóa triển khai rộng rãi tại các phường, xã trên địa bàn, đặc biệt là khu vực ngoại thành.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, ảnh hưởng không nhỏ của dịch COVID-19, TP Thanh Hóa vẫn cố gắng bố trí, tạo điều kiện về cơ sở vật chất như sân bãi, phòng tập để tổ chức các lớp đúng thời gian, kế hoạch. Trung tâm VHTTTT&DL cũng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi thông báo, kế hoạch tổ chức các lớp thể thao hè tới các trường trên địa bàn trước khi năm học 2020-2021 bế giảng, để các em học sinh, phụ huynh nắm được, lựa chọn và đăng ký.

Với mục tiêu tạo thêm những sân chơi thể thao hè đa dạng, phong phú, trong 2 năm trở lại đây, TP Thanh Hóa có chủ trương mở thêm các lớp, môn mới như: bóng rổ, khiêu vũ thể thao, zumba kid, yoga... Trong đó, bóng rổ là môn ngày càng thu hút đông đảo thanh, thiếu nhi đăng ký tham gia luyện tập. Sân bóng rổ tại Trung tâm thể thao học đường, Nhà tập đa năng Trường THPT Hàm Rồng là những địa điểm hoàn toàn có thể tổ chức tốt các lớp bóng rổ. Ngoài ra, các lớp bóng đá vẫn thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia nhờ hệ thống sân cỏ nhân tạo được xây dựng khá nhiều trên địa bàn.

Bà Lê Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm VHTTTT&DL TP Thanh Hóa, cho biết: Khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dịp hè năm 2021 này, TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức các lớp TDTT dành cho trẻ em. Đây là những hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các em; đồng thời thúc đẩy sự phát triển phong trào TDTT. Qua đó, TP Thanh Hóa phát hiện, bồi dưỡng các vận động viên có năng khiếu, tài năng, xây dựng lực lượng vận động viên tham gia tranh tài tại các kỳ Hội khỏe Phù Đổng, Đại hội TDTT toàn tỉnh, cũng như các giải đấu cấp tỉnh. Đây cũng được xem là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030.

Bài và ảnh: Mạnh Cường