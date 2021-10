Tiếp tục tổ chức đại hội TDTT các cấp gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Giảm quy mô, điều chỉnh thời gian và cách thức tổ chức phù hợp được xem là cơ sở để tổ chức trở lại đại hội TDTT các cấp lần thứ IX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bảo đảm hiệu quả, thành công và an toàn phòng chống dịch theo yêu cầu mới hiện nay.

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh đều sẽ có những sự điều chỉnh phù hợp, hiệu quả và bảo đảm an toàn phòng dịch khi tổ chức trở lại đại hội TDTT cấp cơ sở. Ảnh: T.L

Căn cứ chỉ đạo của Tổng cục TDTT (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và UBND tỉnh, ban chỉ đạo, ban tổ chức đại hội TDTT các cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo tổ chức các môn thể thao (14 môn, giai đoạn 1) trong chương trình Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố và 3 ngành công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh triển khai tổ chức đại hội TDTT các cấp trong năm 2021. Qua đó 100% các đơn vị trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban hành điều lệ; đồng thời bắt đầu tổ chức đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn từ tháng 4-2021. 3 ngành công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội thao trong toàn ngành để xây dựng lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX.

Tính đến hết tháng 9-2021, đã có 45/559 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội, đạt 8,05%. Quy mô tổ chức đại hội thực hiện đúng theo Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 16-9-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức thi đấu từ 5 môn thể thao trở lên, trong đó chú trọng các môn thể thao dân tộc, truyền thống và có thế mạnh của địa phương, đơn vị; công tác tổ chức thi đấu đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn và phòng chống dịch COVID-19. Nhiều đơn vị làm tốt công tác xã hội hóa trong tổ chức đại hội, kêu gọi được nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, tài trợ. Qua đó, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt đại hội TDTT điểm cấp xã, phường, thị trấn đã được các địa phương tổ chức thành công, gắn với các hoạt động hội trại, khai trương đơn vị văn hóa, đã thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Các địa phương tiêu biểu đã tổ chức sớm và thành công đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn có thể kể ra như Cẩm Thủy, Đông Sơn, TP Sầm Sơn, Hà Trung, Bá Thước, Quảng Xương... Tuy vậy, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đại hội TDTT cấp cơ sở đã buộc phải tạm dừng tổ chức từ tháng 5 đến nay.

Đến cuối tháng 9-2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, đã tham mưu trình UBND tỉnh kế hoạch tổ chức trở lại đại hội TDTT cấp cơ sở và các môn thi đấu sớm trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch, đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn tổ chức tối thiểu từ 3 đến 5 môn thể thao; khuyến khích tổ chức thi đấu môn điền kinh hoặc các môn thể thao truyền thống của địa phương. Tùy theo tình hình thực tế về yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, các địa phương có thể tổ chức lễ khai mạc không có chương trình nghệ thuật, đồng diễn, diễu hành,... đồng thời hạn chế số lượng người tham gia. Thời gian hoàn thành trước ngày 31-12-2021. Tương tự như vậy, đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố cũng giảm quy mô, chọn phương án tổ chức tối ưu, hiệu quả nhất với tối thiểu từ 6 môn trở lên, trong đó bắt buộc có môn điền kinh. Căn cứ diễn biến, tình hình của công tác phòng chống dịch, các địa phương có thể cắt giảm số môn, số VĐV. Thời gian hoàn thành tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở cũng đã được điều chỉnh đến hết ngày 30-6-2022. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin TP Sầm Sơn, cho biết: Căn cứ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của tỉnh, ngành, TP Sầm Sơn đã “làm mới” kế hoạch tổ chức đại hội TDTT các cấp, trong đó sẽ điều chỉnh quy mô, cách thức tổ chức. Thay vì tổ chức từ 2-3 đơn vị điểm, nay chỉ rút xuống còn 1 đơn vị. TP Sầm Sơn cũng đã hoàn thành tổ chức 4 môn thi đấu trong khuôn khổ đại hội TDTT cấp thành phố và cũng sẽ điều chỉnh số môn thi đấu còn lại, bảo đảm an toàn phòng dịch và đạt hiệu quả cao nhất”.

Theo kế hoạch, trong năm 2021, giai đoạn 1 của Đại hội TDTT toàn tỉnh sẽ tổ chức sớm 14/23 môn trong chương trình. Tuy nhiên, ban tổ chức cấp tỉnh đã liên tục phải điều chỉnh lùi thời gian tổ chức để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Bắt đầu từ quý IV năm 2021, 14 môn thi đấu của giai đoạn 1 Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX dự kiến sẽ được tổ chức trở lại. Nếu tình hình dịch được kiểm soát, ổn định, 14 môn thi đấu sớm này sẽ hoàn thành trước 31-12-2021; hoặc theo phương án khung thời gian thứ 2 đó là đến hết ngày 30-6. Khi đó, lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ IX cũng sẽ lùi tới ngày 19-8-2022 (phương án ban đầu là 19-5-2022). Về phương án tổ chức, ban tổ chức cấp tỉnh, các địa phương, đơn vị phải thực hiện nghiêm theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, các quy định phòng chống dịch của tỉnh Thanh Hóa. Người trực tiếp tham gia phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc Realtime-PCR trong vòng 72 giờ và không đến từ các khu vực, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo mới của cấp có thẩm quyền. Chủ động thực hiện nghiêm việc sát khuẩn, đeo khẩu trang và đo thân nhiệt tại các địa điểm tổ chức khai mạc, thi đấu và bế mạc. Các địa phương, đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức, quy mô, số lượng người tham gia khai mạc, bế mạc, thi đấu; địa điểm, thời gian phù hợp với quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Khánh Hưng