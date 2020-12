Thanh Hoá xếp thứ 3 toàn đoàn tại Giải cúp Quốc gia vật cổ điển, vật tự do

Sau màn khởi đầu thuận lợi, bộ môn vật Thanh Hoá tiếp tục giành thêm 4 huy chương, để giành vị trí thứ ba toàn đoàn nội dung vật tự do.

Đoàn Thanh Hoá xuất sắc giành giải ba nội dung vật tự do.

Ở những ngày thi đấu đầu tiên, VĐV Đặng Thị Linh, Lê Thị Duyên và Nguyễn Thị Ánh đã xuất sắc mang về những tấm huy chương đầu tiên cho Thanh Hoá. Trong đó nổi bật nhất là HCV ở nội dung 72 kg vật tự do nữ của Đăng Thị Linh.

Ở những ngày tiếp theo, các đô vật của Thanh Hoá đã thi đấu hết sức nỗ lực và mang về thêm 3 HCB cùng 1 HCĐ.

Các VĐV giành HCB là Nguyễn Hữu Mạnh (nội dung 79 kg vật tự do nam), Phạm Thuý Hà (nội dung 62 kg vật tự do nữ) và Lê Tuấn Vũ (57 kg vật tự do nam).

Các đô vật Thanh Hóa được đánh giá đã có một giải đấu thành công, đặc biệt trong số các VĐV giành thành tích có Phạm Thuý Hà và Lê Thị Duyên là các VĐV chưa đủ tuổi thi đấu ở lứa tuổi vô địch nhưng đã được bảo lãnh để thi đấu và mang về 2 HCB.

Đặng Thị Linh (giữa) mang về HCV duy nhất cho Thanh Hoá tại giải lần này.

Giải cúp Quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 là giải đấu quan trọng, được tổ chức hằng năm với tính chất giống như Giải vô địch Quốc gia. Giải năm nay quy tụ hơn 220 VĐV đến từ 17 đoàn trên cả nước.

Thanh Hoá tham dự giải với 16 VĐV, trong đó có 10 VĐV trẻ được tham gia với tinh thần cọ xát, học hỏi.

Với kết quả đạt được đã giúp Thanh Hoá giành vị trí thứ ba toàn đoàn nội dung vật tự do.

Hoàng Sơn