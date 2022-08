Các bộ môn thể thao mới đầu tư và sự chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Không phải chịu áp lực về thành tích, các bộ môn thể thao mới được xây dựng và đầu tư trong gần 3 năm trở lại đây của Thanh Hóa đã và đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX vào cuối năm nay.

Jujitsu là bộ môn thể thao mới của Thanh Hóa nhưng đã có sự tiến bộ mạnh.

Một trong số những bộ môn thể thao mới của Thanh Hóa đã có sự tiến bộ mạnh mẽ cả về công tác huấn luyện và thành tích thi đấu đó là Jujitsu. Được thành lập vào tháng 3-2020 với việc phải tuyển chọn, xây dựng lực lượng từ “con số 0 tròn trĩnh”, bộ môn Jujitsu khởi đầu chỉ với 8 vận động viên (VĐV) và phần lớn là chuyển từ môn vật và một số môn võ sang. Đây là bộ môn có luật thi đấu gần giống với môn vật tự do, bởi vậy các VĐV đã cơ bản bắt nhịp khá nhanh với Jujitsu. Việc được tham gia tập huấn, thi đấu cọ xát đã giúp các VĐV Jujitsu Thanh Hóa nhanh chóng quen với luật lệ thi đấu, được rèn giũa các kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

Năm 2021, đánh dấu bước phát triển đầu tiên của Jujitsu Thanh Hóa với thành tích giành 1 HCV và 1 HCB tại giải vô địch các CLB Jujitsu toàn quốc. Ngay sau thành công bước đầu này, các VĐV Thanh Hóa tiếp tục giành được thành tích ấn tượng tại giải vô địch quốc gia với 1 HCV, 2 HCĐ. Ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong thành tích của jujitsu Thanh Hóa đó là VĐV Nguyễn Thị Thanh Trúc với liên tiếp những tấm HCV giành được. Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bộ môn Jujitsu Thanh Hóa đã dành sự tập trung cao nhất cho công tác huấn luyện, đồng thời vẫn tạo điều kiện để các VĐV được tham gia các giải đấu, đặc biệt là trong năm 2022 với nhiệm vụ trọng tâm là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Jujitsu Thanh Hóa đã có bước khởi động khá thuận lợi cho năm thi đấu 2022 rất bận rộn với thành tích giành được 1 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ tại Giải vô địch các CLB Jujitsu quốc gia tháng 3 vừa qua. Thành tích đạt được tại giải đấu đã khẳng định sự lớn mạnh và phong độ khá ổn định của Jujitsu Thanh Hóa, đồng thời cũng là động lực, sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu lớn, đặc biệt là giải trẻ quốc gia (từ 17 đến 26-8). Đây cũng là đợt sát hạch quan trọng để ban huấn luyện bộ môn có sự tính toán, điều chỉnh về chuyên môn, lực lượng trước khi tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX (tháng 11-2022).

HLV Trịnh Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Jujitsu Thanh Hóa cho biết: Năm nay lần đầu tiên môn Jujitsu được đưa vào nội dung thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc, bởi vậy, bộ môn đã và đang dành sự tập trung cao nhất cho công tác huấn luyện, tập luyện với quyết tâm giành từ 1 HCV trở lên. Đây là mục tiêu không phải là dễ nhưng sự tiến bộ của các VĐV trong 2 năm qua là cơ sở để bộ môn hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thành tích giành HCV tại SEA Games 30 trên đất Philippines của VĐV Hoàng Thị Tình đã khẳng định, Thanh Hóa hoàn toàn có thể phát triển bộ môn kurash. Đây là môn thể thao có luật thi đấu gần giống với môn judo, bởi vậy, ngay từ những ngày đầu thành lập, bộ môn kurash Thanh Hóa đã nhận được sự “chi viện” từ bộ môn judo. Bên cạnh đó, bộ môn cũng đã tuyển chọn được những VĐV mới hoàn toàn. Từ năm 2020 đến nay, bộ môn cũng đã khẳng định được sự trưởng thành với thành tích 1 HCV, 4 HCĐ tại giải vô địch quốc gia năm 2020. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các giải đấu đã không thể tổ chức và bộ môn kurash Thanh Hóa gần như chỉ tập cho công tác huấn luyện tại chỗ. Năm 2022, bộ môn đã xây dựng kế hoạch tham gia các giải đấu toàn quốc, qua đó tuyển chọn được những gương mặt xuất sắc tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Hoàng Thị Tình đã trở về bộ môn judo, bởi vậy, bộ môn kurash sẽ phải dựa vào những VĐV mới được đào tạo 2 năm qua. Không đặt nặng thành tích, mục tiêu của kurash tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX là có huy chương. Được biết, trong trường hợp cần thiết, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh sẽ tăng cường thêm những VĐV từ bộ môn judo cho bộ môn kurash. Đây cũng là những VĐV đã từng thi đấu tại các giải kurash quốc gia những năm qua.

Bộ môn non trẻ nhất của thể thao Thanh Hóa đó là bi sắt. Bộ môn này thường xuyên góp mặt tại SEA Games cũng như Đại hội Thể thao toàn quốc. Sau hơn 1 năm thành lập và đào tạo những VĐV đầu tiên, bộ môn bi sắt Thanh Hóa gặp không ít khó khăn. Sau nhiều chuyến tập huấn ở các tỉnh, thành phía Nam, các VĐV của Thanh Hóa đã có thể đáp ứng được các điều kiện để tham gia thi đấu. Dù vậy, đến nay, bộ môn vẫn chưa có được thành tích nào. Cuối năm 2021, bộ môn này tham gia giải vô địch quốc gia nhưng các VĐV Thanh Hóa mới vào được đến vòng tứ kết. Tại giải trẻ quốc gia năm 2022 vào tháng 7 vừa qua, bộ môn đã tạo điều kiện để các VĐV tham gia, dù vậy vẫn chưa có huy chương. Theo ban huấn luyện, các VĐV Thanh Hóa vẫn còn non kinh nghiệm do chưa được thi đấu nhiều, hơn nữa, chuyên môn vẫn cần rèn giũa thêm. Từ nay đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, bộ môn bi sắt sẽ còn tham gia 1 - 2 giải đấu nữa. Qua các giải đấu này, bộ môn sẽ chọn ra các VĐV trọng điểm, có chuyên môn, thành tích tốt nhất để tranh tài tại sự kiện thể thao quan trọng nhất trong năm này. Cửa giành huy chương vẫn rộng mở với bộ môn bi sắt Thanh Hóa và ban huấn luyện, các VĐV đang rất tự tin và quyết tâm cao để đạt được mục tiêu đề ra.

Theo lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, các môn mới đầu tư của thể thao Thanh Hóa có thời gian ra đời đến nay được 2 - 3 năm nhưng lại rơi vào đúng thời điểm xảy ra dịch COVID-19 vì vậy, thành tích chưa được như ý. Dù vậy, ngay từ đầu năm 2022, các bộ môn đều có sự linh hoạt, không ngừng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đồng thời tích cực tham gia các giải đấu, nhất là các giải trẻ để VĐV tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao thành tích cá nhân. Các bộ môn mới sẽ không phải chịu áp lực về thành tích, huy chương, song bằng sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt, sự vượt khó và quyết tâm cao, khả năng giành được HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, là hoàn toàn có cơ sở.

Bài và ảnh: Mạnh Cường