Tramadol, thứ thuốc giảm đau hủy hoại đời cầu thủ

Tramadol là một loại thuốc giảm đau được tin dùng bởi các cầu thủ, đặc biệt là các cầu thủ có tiền sử chấn thương dai dẳng. Tuy nhiên, đây lại là một loại thuốc giảm đau gây nghiện. Vì vậy, trong thời gian gần đây, các cơ quan bóng đá trên toàn Châu Âu đang dần tính đến chuyện cấm hẳn loại thuốc giảm đau nguy hiểm này. Tuy nhiên, mọi sự lại không hề đơn giản.

Lệnh cấm muộn màng

Tuần trước, các cầu thủ ở làng bóng đá Anh cũng như xứ Wales đã nhận được một email cảnh báo tới từ Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (Professional Footballers' Association-PFA), cảnh báo về một loại thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện nặng mang tên Tramadol, một loại thuốc đã bị rất nhiều cầu thủ cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nó trong quá khứ.

"Tramadol là một hợp chất gây nghiện có chung họ với ma túy. Nghe qua thì có vẻ hơi quá đáng, nhưng đây là một sự so sánh tạm gọi là chính xác về loại thuốc giảm đau này", Ben Wright, một giám đốc đối ngoại của PFA chia sẻ.

Vậy Tramadol là gì? Theo trang tin The Athletic, đây là một hợp chất giảm đau mạnh chỉ có thể được kê đơn bởi bác sĩ. Trong số các nạn nhân của hợp chất giảm đau cực mạnh này ở Ngoại hạng Anh, người được biết đến nhiều nhất đó là Chris Kirland, cựu thủ môn của ĐT Anh và Liverpool. Thậm chí, theo Kirkland, đã có lúc hợp chất này gần như phá hủy hoàn toàn cuộc sống của anh.

Chris Kirkland (bìa trái) thời còn thi đấu cho Liverpool. Nguồn: This Is Anfield.

Vào ngày 1 tháng 1 tới đây, Cơ quan phòng chống doping toàn cầu (World Anti-Doping Agency-WADA) sẽ đưa Tramadol vào danh mục thuốc cấm. Đồng nghĩa với việc bất cứ cầu thủ hay VĐV nào sử dụng loại thuốc giảm đau kể trên đều sẽ phải chịu một lệnh cấm lâu dài.

Tuy nhiên, các cầu thủ cũng như các cơ quan chuyên trách về bóng đá lại lo lắng, thậm chí tỏ rõ sự không đồng tình với quyết định này. Bởi, theo các cơ quan này, có khá nhiều cầu thủ từng có tiền sử sử dụng loại thuốc giảm đau này vì đây là một loại thuốc giảm đau hoàn toàn hợp pháp.

“Sẽ có người bị bắt quả tang”, Kirkland chia sẻ. "Tôi mừng vì lệnh cấm này được đưa ra, bởi đây là một loại thuốc rất, rất nguy hiểm. Nhưng nó cũng sẽ hủy hoại sự nghiệp một cầu thủ nếu anh ta không thể vượt qua các cuộc xét nghiệm. Thêm vào đó, rất nhiều cầu thủ sẽ gặp phải khó khăn trong việc cai nghiện, đặc biệt là các cầu thủ đã dựa vào hợp chất này quá lâu".

Lời chia sẻ của các nạn nhân

Ryan Cresswell, một cựu học viên của lò Sheffield từng thi đấu cho Bury, Rotherham United, Southend United và Northampton Town, bắt đầu sử dụng Tramadol sau khi gặp phải chấn thương đầu gối.

“Tramadol là ‘đồ nặng’ đấy”, anh chia sẻ. "Tôi có dùng loại thuốc này chưa? Đương nhiên là rồi. Nó có khiến tôi phát ốm không? Có chứ. Liệu tôi có sử dụng Tramadol lúc tập không? Không đâu. Tôi thậm chí không dùng nó khi lái xe nữa. Tôi không đùa đâu, loại thuốc này có thể khiến anh ngủ ngay tức khắc đấy".

Cresswell bắt đầu rơi vào nghiện ngập sau khi sử dụng thuốc ngủ kèm rượu mạnh. Sau một thời gian, anh được đưa vào trung tâm y tế Sporting Chance, một trung tâm y tế và phục hồi chức năng. Rất may cho Cresswell, anh đã nhanh chóng hồi phục và cai nghiện thành công.

"Trước khi bước vào tuổi 17, tôi phải phẫu thuật đầu gối ở phần sụn bị rạn. Sau 9 năm, chấn thương này lại tái phát, thế là tôi lại phải cắn răng chịu đau. Kể từ đó, tôi bắt đầu sử dụng các dạng thuốc giảm đau và kháng viêm để kiểm soát các cơn đau. Không chỉ có Paracetamol đâu, mà còn có Codeine, Co-codamol và Tramadol nữa. Những loại thuốc này khiến tôi như tê liệt hoàn toàn vậy. Nghe qua thì hay đấy, nhưng thú thực là chẳng có gì vui đâu. Ngược lại, tôi còn cảm thấy sợ khi phải uống 8 đến 9 vỉ một ngày đấy. Bắt đầu từ giai đoạn đó, tôi mới nhận ra mình cần phải cai nghiện ngay tức khắc". Cresswell chia sẻ với The Athletic về quãng thời gian nghiện ngập “bất đắc dĩ” của mình.

Từ một ca phẫu thuật đầu gối, Cresswell đã dính chặt với Tramadol. Nguồn: Telegraph.

Ở tuổi 35, Cresswell đang là HLV của Sheffied FC, CLB được FIFA công nhận là CLB lâu đời nhất lịch sử bóng đá, hiện đang chơi ở Northern Premier League. Theo anh, có những mối nguy nhất định tới từ việc sử dụng Tramadol. Tuy nhiên, với việc có rất nhiều loại thuốc giảm đau có tác dụng tương tự nhưng không gây nghiện, Creswell chia sẻ rằng sẽ cảm thấy “rất ngạc nhiên” nếu có một cầu thủ nào đó bị bắt sau khi lệnh cấm này được đưa ra.

"Cấm Tramadol là một bước đi đúng đắn, nhưng điều này có đem lại chút khác biệt nào không? Tôi e rằng không. Tôi không nghĩ rằng nhiều cầu thủ sử dụng Tramadol bằng codeine, diclofenac hay naproxen, những loại thuốc có mức độ tàn phá cơ thể chẳng kém gì Tramadol".

Vào năm 2019, Tyrone Kirk, cựu tiền vệ của CLB Stamfford, từng chia sẻ với báo giới về việc Tramadol đã phá hoại cuộc đời anh như thế nào. Cụ thể, theo cầu thủ từng thi đấu cho các CLB hạng dưới ở Anh như Scunthorpe United, Macclesfield Town, đã có lúc, anh rơi vào con đường tội phạm vô gia cư và sử dụng tới 30 vỉ thuốc một ngày sau khi sử dụng Tramadol một thời gian.

"Cảm giác như bị xiềng xích vậy", đó là những gì Tyrone Kirk chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn về quãng thời gian nghiện ngập của anh. Nguồn: ITV News.

“Từ chỗ là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nhanh chóng trở thành người vô gia cư chỉ trong vòng vài năm”, anh chia sẻ. "Hồi còn là cầu thủ chuyên nghiệp, tôi rất muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng tôi cảm thấy xấu hổ vì nghiện thuốc giảm đau. Anh biết rồi đấy, tôi là cầu thủ chuyên nghiệp ngay từ trẻ mà, nên tự trọng của tôi cao lắm"!.

Những chia sẻ của Tyrone Kirk, chính là lời cảnh tỉnh sắc bén nhất cho các cầu thủ chuyên nghiệp về việc nghiện ngập có thể phá hoại cuộc đời một con người như thế nào. Tệ hơn, việc sa đà vào con đường nghiện ngập không chừa bất cứ một ai, dù là một con người bình thường hay là một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu ở các giải đấu hàng đầu thế giới.

"Đến lúc vào trung tâm cai nghiện, tôi mới biết là mình dùng một liều thuốc giảm đau có công dụng của sáu liều heroin. Đây là một loại thuốc đáng sợ, một loại thuốc ‘quỷ quái’. Suýt chút nữa là nó giết chết tôi rồi". Kirkland chia sẻ với The Athletic.

Sự can đảm cần thiết

Trong email gửi đến các cầu thủ của PFA, cơ quan này cũng chia sẻ rằng họ biết rõ sẽ có các cầu thủ cảm thấy “thiếu an toàn” khi chia sẻ với CLB về vấn đề của mình. Trong những trường hợp đó, PFA khuyến khích các cầu thủ liên lạc phòng chăm sóc của PFA. Tuy nhiên, sẽ khó có chuyện họ chấp nhận làm điều này.

Kirkland là người có kinh nghiệm nhất trong việc trốn xét nghiệm thuốc giảm đau. Vì vậy, anh là người đầu tiên lo ngại việc các cầu thủ sẽ không chia sẻ với CLB về tình trạng nghiện thuốc của mình. Cụ thể, anh chia sẻ: “Sẽ có cầu thủ không dám bén mảng tới PFA, thậm chí, họ sẽ không chia sẻ với CLB dù chỉ một lời”.

Tìm kiếm sự giúp đỡ là điều cần phải làm, nhưng không phải cầu thủ nào cũng có đủ can đảm. Nguồn: Gettyimage.

Tuy nhiên, ở cuối buổi phỏng vấn với The Athletic, Kirkland đã đưa ra lời khuyên cho các đồng nghiệp của mình, đó là họ nên tìm kiếm sự giúp đỡ trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Cụ thể, anh chia sẻ: "Lời khuyên của tôi dành cho các cầu thủ đang sử dụng thuốc giảm đau đó là: hãy liên lạc với tôi. Tôi sẽ đưa ra những lời khuyên tốt nhất có thể cho cá anh, PFA cũng sẽ làm điều đó. Hãy liên lạc với những người từng trải qua điều mà các anh đang trải qua. Cai nghiện Tramadol không hề đơn giản đâu. Nhưng khi đã cai nghiện được rồi, anh sẽ trở thành một công dân tốt hơn, một con người tiến bộ hơn rất nhiều".

KDNX

Nguồn ảnh, tư liệu: The Athletic, This Is Anfield, Gettyimages...