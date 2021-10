Giải đua Công thức 1 năm 2022 đặt mục tiêu đạt kỷ lục 23 chặng

Giải đua Công thức 1 (F1) đặt mục tiêu tổ chức 23 chặng đua trong mùa giải 2022, với các quy tắc mới và một thế hệ xe mới. Dự kiến mùa đua sẽ bắt đầu tại Bahrain vào ngày 20/3 và kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 20/11, kết thúc sớm nhất trong 12 năm qua.

(Nguồn: formula1.com)

Các chặng đua đã được lên kế hoạch cho năm đầu tiên của thế hệ xe mới mang tính cách mạng của F1 nhằm tạo ra những chặng đua thú vị và tăng tính cạnh tranh.

Trên thực tế, 23 chặng đua cũng đã được lên kế hoạch cho năm 2021 trước khi bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19 khiến lịch trình chỉ còn 22 chặng, và vì vậy lịch của mùa giải tới sẽ là một kỷ lục mới nếu hoàn thành. Hiện tại, ban tổ chức F1 rất lạc quan về triển vọng của năm 2022.

Một điểm đáng chú ý trong lịch đua của năm 2022 là các chặng Grand Prix ở Australia, Canada, Singapore và Nhật Bản sẽ trở lại sau khi bỏ lỡ hai mùa giải vừa qua. Ngược lại, Trung Quốc sẽ không có tên trong lịch thi đấu mới.

Trước đó, Chinese Grand Prix đã được xếp trong lịch nhưng bị hủy trong hai năm liên tiếp vì đại dịch COVID-19 và người ta hy vọng chặng đua này sẽ được khôi phục ngay khi điều kiện cho phép.

Như vậy, tạm thay thế cho Chinese Grand Prix là chặng Emilia Romagna GP tại Imola cho chặng đua thứ tư trong năm 2021 này. Tương tự, F1 mùa giải 2022 cũng không có chỗ cho Bồ Đào Nha hoặc Thổ Nhĩ Kỳ. Bù lại, một cái tên mới trong lịch đua năm 2022 là Miami Grand Prix vào tháng Năm, với việc Mỹ tổ chức hai chặng đua trong năm lần đầu tiên kể từ năm 1984.

Trong thông báo, Giám đốc điều hành Stefano Domenicali cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được công bố lịch 2022 khi chúng tôi chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới cho môn thể thao này. Cho đến nay, mùa giải này thật tuyệt vời với những cuộc ganh đua quyết liệt trên đường đua, lượng lớn khán giả theo dõi và số người hâm mộ quay trở lại các chặng đua sau tác động của đại dịch là rất đông."

“Chúng tôi mong muốn được chào đón nhiều người hâm mộ trở lại vào mùa giải tới và hy vọng năm 2022 cuộc sống bình thường hơn so với những gì tất cả chúng ta đã trải qua trong hai năm vừa rồi. Đại dịch vẫn diễn biến phức tạp và do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục cảnh giác và bảo đảm an toàn - để bảo vệ tất cả nhân viên của chúng tôi và những cộng đồng mà chúng tôi ghé thăm,” Giám đốc Domenicali cho biết.

Trường đua F1 ở Nhật Bản. (Nguồn: AP)

Bahrain Grand Prix một lần nữa sẽ bắt đầu mở màn mùa giải mới vào ngày 20/3/2022, sau đó vào cuối tuần là chặng Saudi Arabian Grand Prix, vốn ra mắt như là chặng đua áp chót của mùa đua năm 2021 tại đường đua mới Jeddah.

F1 sau đó hy vọng sẽ trở lại Albert Park của Melbourne ở chặng ba sau hai năm không có chặng đua nào tại Australia, nơi thường được xem như là điểm mở màn mùa giải mới trong những năm trước.

Emilia Romagna Grand Prix tại Imola, nơi đã tổ chức các chặng đua hấp dẫn kể từ khi trở lại F1 vào năm 2020, sẽ là chặng đua tiếp theo là trước khi Miami Grand Prix ra mắt và một chặng đua xung quanh sân vận động Hard Rock, sân nhà của đội Miami Dolphins thuộc giải bóng đá Mỹ (NFL).

Mùa giải châu Âu sau đó sẽ bắt đầu sớm trong tháng Năm với các chặng Spanish Grand Prix và Monaco Grand Prix truyền thống, trong đó chặng Monaco Grand Prix là thể thức ba ngày bình thường, trước khi hai chặng diễn ra tại Azerbaijan-Canada khi môn thể thao này đến Baku và Montreal. Trong khi đó, British Grand Prix diễn ra vào ngày 3/7.

Điều đáng nói ở đây là có hai lần ba chặng đua diễn ra liên tiếp sau kỳ nghỉ Hè, đầu tiên là ở châu Âu với Bỉ, Hà Lan và Italy - như đã thấy trong năm nay, và thứ hai ở Nga, Singapore và Nhật Bản. Các chặng đua nổi tiếng ở Singapore và Nhật Bản, tại Marina Bay và Suzuka, đã không diễn ra kể từ năm 2019 do đại dịch COVID-19 .

Sau đó, mùa giải bước vào một cuộc đua tranh danh hiệu với chặng ở Austin, Mỹ và Mexico, Brazil và Abu Dhabi để kết thúc lịch năm 2022. Ở đây, mùa giải 2022 dự kiến kết thúc vào ngày 20/11, nghĩa là kết thúc sớm nhất kể từ năm 2010 khi lịch đua kết thúc một ngày trước khi bắt đầu World Cup bóng đá ở Qatar.

Riêng chặng đua tại Qatar, mặc dù theo lịch năm nay đã ra mắt F1, sẽ vắng mặt trong năm 2022 trước khi hợp đồng 10 năm bắt đầu vào mùa giải sau đó.

Hiện Ban tổ chức F1 vẫn chưa làm rõ sẽ có bao nhiêu chặng trong số 23 chặng sẽ có thể thức Sprint (phân hạng nhanh) khi thứ tự về đích của thể thức này sẽ là vị trí xuất phát cho các tay đua trong chặng đua chính ngày Chủ nhật.

Tuy nhiên, theo ông Domenicali, thể thức này - đã xuất hiện tại Silverstone và Monza cho đến nay trong năm nay và sẽ được sử dụng lại ở Brazil, sẽ chiếm “1/3” lịch đua năm 2022, nghĩa là sẽ có bảy hoặc tám chặng đua sẽ có thể thức Sprint./.

(TTXVN/Vietnam+)