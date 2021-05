Xung đột Israel-Palestine: Pháp, Ai Cập, Jordan đề xuất ngừng bắn

Ngày 18/5, Điện Elysee thông báo cùng với Ai Cập và Jordan, Pháp đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết kêu gọi lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine tại Dải Gaza hiện nay.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa căn nhà bị trúng oanh kích của máy bay Israel tại thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 18/5/2021. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tuyên bố nêu rõ đề xuất trên đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh về châu Phi tại Paris, và Quốc vương Jordan Abdullah II nhất trí trong cuộc hội đàm ba bên trực tuyến.

Lãnh đạo 3 nước đã đồng ý về các nội dung cơ bản: ngừng ngay lập tức các hoạt động bắn phá, thực hiện một lệnh ngừng bắn và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải thảo luận về vấn đề này.

Cả ba nước cũng kêu gọi tiến hành bỏ phiếu về nghị quyết liên quan đến vấn đề vừa đề cập, đồng thời nhất trí phối hợp với Liên hợp quốc triển khai sáng kiến hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại Dải Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thể thông qua một tuyên bố chung về cuộc xung đột Israel-Palestine do Mỹ, nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã 3 lần ngăn cản các dự thảo tuyên bố trước đó do Trung Quốc, Na Uy và Tunisia đề xuất nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực trong nhiều ngày qua ở Trung Đông.

Cùng ngày, Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi triển khai lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas của Palestine, đồng thời khẳng định sẽ đẩy mạnh các hoạt động viện trợ dành cho Gaza. Tuy nhiên, EU không thể đạt được sự nhất trí hoàn toàn.

Hungary, đồng minh gần gũi nhất của Israel trong EU, đã từ chối đưa ra tiếng nói chung với 26 ngoại trưởng khác trong liên minh nhằm kêu gọi triển khai một lệnh ngừng bắn.

Theo Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjarto, tuyên bố của EU mang tính “thiên vị.”

Bất chấp sự phản đối từ Budapest, ngoại trưởng của 26 quốc gia còn lại vẫn cam kết rằng EU sẽ phối hợp với Mỹ, Nga và Liên hợp quốc để tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của tình trạng bạo lực.

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Pháp Jean, ông Yves Le Drian khẳng định nhóm “Bộ Tứ” hòa giải Trung Đông - gồm EU, Nga, Liên hợp quốc và Mỹ - là diễn đàn thích hợp để nối lại tiến trình hòa bình Israel-Palestine, vốn rơi vào tình trạng tê liệt kể từ năm 2014. Ông nhấn mạnh nhóm sẽ nỗ lực tái khởi động tiến trình hòa bình sớm nhất có thể và thúc đẩy đối thoại.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed cho biết nước này đã gửi 65 tấn thuốc men và vật tư y tế tới Palestine để hỗ trợ những người bị thương tại Dải Gaza.

Theo bộ trên, lô hàng viện trợ y tế bao gồm bình oxy, máy thở, thiết bị gây mê, các trang thiết bị phẫu thuật vết bỏng, phẫu thuật thẩm mỹ và nhiều trang thiết bị phẫu thuật khác.

Trước đó một ngày, Ai Cập thông báo đã bố trí tổng cộng 165 xe cứu thương và 11 bệnh viện để điều trị cho những người Palestine bị thương được đưa về từ Dải Gaza.

Bộ trưởng Y tế Zayed cho hay đã điều khoảng 50 xe cứu thương trang bị các thiết bị chăm sóc chuyên sâu và máy thở đi đón những người Palestine bị thương.

Ngoài ra, còn có 65 xe cứu thương khác được điều từ các thành phố của tỉnh Bắc Sinai. 50 xe cứu thương nữa được huy động để làm phương tiện dự phòng khẩn cấp.

Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thông báo Cairo sẽ phân bổ 500 triệu USD để tái thiết Dải Gaza sau các cuộc tấn công gần đây của Israel.

Theo người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập Bassam Rady, các công ty của Ai Cập sẽ tham gia vào quá trình tái thiết này.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau kêu gọi Israel và phong trào Hamas ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của những thường dân vô tội.

Thủ tướng Trudeau cũng chia sẻ những đau thương mà người dân Israel và Palestine đang phải gánh chịu trong cuộc xung đột, đồng thời cho biết Chính phủ Canada sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế để giảm leo thang căng thẳng và hạn chế có thêm dân thường thiệt mạng./.

