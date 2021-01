WHO, LHQ hoan nghênh những quyết sách mới của tân Tổng thống Mỹ

Ngày 21/1, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên hợp quốc đã hoan nghênh những quyết định vừa được tân Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố liên quan đến tư cách thành viên của Mỹ trong WHO và chính sách nhập cư .

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cụ thể, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO hoan nghênh Mỹ tiếp tục là một thành viên của tổ chức này. Phát biểu trong cuộc họp của Ban điều hành WHO, ông Ghebreyesus nói: “WHO là một gia đình bao gồm nhiều quốc gia. Và tất cả chúng ta đều vui mừng khi Mỹ ở lại với gia đình này.”

Trước đó cùng ngày, Cố vấn y tế hàng đầu của Chính phủ Mỹ Anthony Fauci tuyên bố Mỹ vẫn là thành viên của WHO và cảm ơn tổ chức này vì đã lãnh đạo công tác ứng phó đại dịch toàn cầu COVID-19.

Cách đây vài tháng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi WHO, sau khi chỉ trích tổ chức này hành động quá chậm chạp và không đưa ra những thông tin chính xác về dịch bệnh COVID-19.

Liên quan đến chính sách đối với người di cư và tị nạn, theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antoino Guterres đã hoan nghênh “những bước đi tích cực” mà chính quyền mới của Mỹ công bố.

Trong một tuyên bố, ông Guterres bày tỏ mong muốn được làm việc với chính quyền mới của Mỹ để tăng cường hợp tác đa phương nhằm hỗ trợ người di cư và người tị nạn .

Ông Antonio Guterres cũng hy vọng Mỹ sẽ tham gia Hiệp ước toàn cầu về di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên, đồng thời đánh giá sự hỗ trợ của Mỹ nhằm giải quyết các nhu cầu của người di cư và tị nạn là “rất mạnh mẽ và kiên định.”

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), ông Filippo Grandi cũng gửi lời chúc mừng tân Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ, đồng thời cam kết phối hợp với chính quyền mới của Washington để tăng cường hỗ trợ toàn cầu cho người tị nạn.

Ông Filippo Grandi nhấn mạnh: “Là một người ủng hộ mạnh mẽ cho người tị nạn, ông Joe Biden đã có những cam kết quan trọng để khôi phục chương trình tái định cư cho người tị nạn Mỹ, đảm bảo nhân quyền cũng như các giá trị nhân đạo đóng vai trò trung tâm trong hệ thống tị nạn của Mỹ.”

Một ngày trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ ra thông báo cho biết chính quyền mới của ông Biden sẽ ngừng một số quyết định trục xuất trong vòng 100 ngày tới, nhằm đảm bảo “chính sách nhập cư hiệu quả và công bằng” và tập trung vào đảm bảo an ninh tại biên giới Mỹ-Mexico cũng như phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)