WHO khuyến nghị tiếp tục sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các nước tiếp tục thực hiện chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca “tại thời điểm này.”

Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc ngày 26/2/2021. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Trong tuyên bố đưa ra ngày 17/3, WHO nêu rõ: “Ủy ban Cố vấn toàn cầu (của WHO ) về an toàn vaccine đang thận trọng đánh giá dữ liệu an toàn mới nhất. Tại thời điểm hiện tại, WHO nhận thấy các lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn các nguy cơ và (do vậy) khuyến cáo các nước tiếp tục tiêm chủng vaccine này.”

Các chuyên gia của WHO hiện duy trì kênh trao đổi chặt chẽ với Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) và các cơ quan quản lý dược phẩm trên toàn thế giới để có được những thông tin mới nhất về tính an toàn của vaccine ngừa COVID-19 này.

Hiện ủy ban trên đã cơ bản hoàn tất bản đánh giá và sẽ ngay lập tức công bố.

WHO cũng nhấn mạnh việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 sẽ không làm giảm nguy cơ mắc bệnh khác hoặc tử vong do các nguyên nhân khác.

Hiện tượng đông máu được cho là thường xuyên xảy ra và đây được cho là nguyên nhân gây bệnh tim mạch phổ biến thứ 3 trên toàn cầu.

Trong các chiến dịch tiêm chủng mở rộng, các nước thường xuyên thông báo những tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm chủng, nhưng điều này không nhất thiết là có liên quan đến việc tiêm chủng.

WHO đưa ra tuyên bố trên sau khi số nước trên thế giới đã quyết định ngừng sử dụng vaccine của AstraZeneca do lo ngại phản ứng phụ gây ra hiện tượng đông máu.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo, nhà khoa học hàng đầu của WHO, bà Soumya Swaminathan khuyến nghị các quốc gia tiếp tục tiêm vaccine AstraZeneca, đồng thời nêu rõ cho đến nay WHO chưa tìm thấy sự liên quan nào giữa hiện tượng đông máu và vaccine này.

Sau khi EMA bày tỏ “tin tưởng chắc chắn” vào hiệu quả của vaccine AstraZeneca trong phòng ngừa bệnh COVID-19, ngày 16/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italy Mario Draghi đánh giá đây là tín hiệu khích lệ đối với công tác tiêm chủng phòng ngừa dịch bệnh này.

Tuy nhiên, việc nối lại sử dụng vaccine của AstraZeneca tại Pháp và Italy vẫn cần chờ kết luận cuối cùng của EMA.

Hội đồng Cấp cao Y tế Bỉ ngày 15/3 cũng đã ra quyết định tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19 tại nước này trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đã ngừng sử dụng vaccine này vì lo ngại an toàn.

Về phía AstraZeneca, họ cho rằng không có cơ sở để khẳng định vaccine của họ gây ra vấn đề máu đông.

Hiện số người đã tiêm vaccine của họ lên tới hơn 10 triệu, và thống kê cho thấy tỷ lệ xảy ra hiện tượng máu đông là rất thấp./.

(TTXVN/Vietnam+)