Ngày 30/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố báo cáo đầy đủ về quá trình nghiên cứu nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19. Đây là kết quả do các chuyên gia WHO ghi nhận sau chuyến công tác tới thành phố Vũ Hán, nơi khởi nguồn của dịch bệnh.

{publishtime} {title} {lead} {title} WHO: Ít có khả năng SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm Ngày 30/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố báo cáo đầy đủ về quá trình nghiên cứu nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19. Đây là kết quả do các chuyên gia WHO ghi nhận sau chuyến công tác tới thành phố Vũ Hán, nơi khởi nguồn của dịch bệnh. Nhóm chuyên gia WHO trong chuyến công tác ở Vũ Hán. (Ảnh: AP) Theo đó, các chuyên gia kết luận rằng "rất ít có khả năng" virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 xuất phát từ phòng thí nghiệm. Nhóm chuyên gia đánh giá, nhiều khả năng virus SARS-CoV-2 được truyền sang người thông qua một vật chủ trung gian, có thể là dơi hoặc một loại động vật khác. Mặc dù vậy, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn kêu gọi tăng cường điều tra về giả thiết SARS-CoV-2 xuất phát từ phòng thí nghiệm. Trong buổi họp báo nhân dịp công bố báo cáo của nhóm chuyên gia WHO, ông Ghebreyesus cho rằng cuộc điều tra về giả thiết trên vẫn chưa đầy đủ và cần phải có nhiều dữ liệu hơn nữa. Ông Tedros cũng chỉ trích Trung Quốc đã không công bố dữ liệu đầy đủ cho các chuyên gia quốc tế. Theo ông Tedros, nhóm chuyên gia cho biết họ đã gặp khó khăn khi tiếp cận các dữ liệu gốc. Do đó, người đứng đầu WHO hy vọng các nghiên cứu trong tương lai sẽ gặp thuận lợi trong việc chia sẻ thông tin. Ông Ghebreyesus cho rằng báo cáo nói trên là "một khởi đầu quan trọng, nhưng chưa phải là điểm kết thúc" của quá trình điều tra và sẽ cần nhiều chuyến công tác ở nhiều nơi mới có thể hy vọng tìm ra được nguồn gốc của dịch bệnh. Trưởng nhóm công tác WHO tới Vũ Hán, Tiến sỹ Ben Embarek cho rằng các chuyên gia mới chỉ chạm đến bề mặt của sự việc và sẽ cần thêm rất nhiều nghiên cứu nữa. Ông Embarek cũng chỉ ra một số điểm hạn chế của báo cáo. Chuyên gia này lưu ý, thời điểm phát hiện các ca nhiễm bệnh đầu tiên vào tháng 12/2019, những trường hợp mắc bệnh đều đã trở nặng. Do đó, những trường hợp triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng có thể đã âm ỉ xuất hiện trong cộng đồng. Theo ông Embarek, Vũ Hán là một trong những thành phố trung tâm của Trung Quốc, với các tuyến đường bay thẳng tới hầu hết các nơi trên thế giới. Do đó, virus hoàn toàn có thể đã âm thầm di chuyển khắp thế giới từ trước đó vài tháng. Chuyên gia dịch tễ Thea Fisher của WHO cũng chia sẻ quan điểm về khả năng SARS-CoV-2 đã âm thầm phát tán trong cộng đồng từ trước tháng 12/2019, mặc dù các số liệu mà WHO thu thập được vẫn chưa cho thấy điều này./.

(Vietnam+)