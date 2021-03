Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một quỹ hỗ trợ chống đại dịch COVID-19 do WHO phát động một năm trước đã huy động được gần 250 triệu USD từ người dân và các công ty tư nhân.

{publishtime} {title} {lead} {title} WHO huy động gần 250 triệu USD cho quỹ hỗ trợ chống đại dịch COVID-19 Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết một quỹ hỗ trợ chống đại dịch COVID-19 do WHO phát động một năm trước đã huy động được gần 250 triệu USD từ người dân và các công ty tư nhân. Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Addis Ababa, Ethiopia, ngày 13/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN) Theo WHO, tính đến ngày 15/3, đã có hơn 661.000 cá nhân, công ty và các tổ chức từ thiện quyên góp được tổng cộng 242 triệu USD, một khoảng tiền WHO mô tả là một “sự ủng hộ chưa từng có.” Đây cũng là quỹ duy nhất trong hệ thống của Liên hợp quốc, đã giúp hỗ trợ hàng triệu nhân viên tuyến đầu, các thiết bị bảo vệ cá nhân quan trọng cùng nhiều trang thiết bị y tế và bộ xét nghiệm COVID-19, đặc biệt chống lại những thông tin sai lệch về đại dịch COVID-19. Ngoài việc hỗ trợ những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, quỹ trên còn giúp thúc đẩy việc nghiên cứu các loại vaccine ngừa COVID-19, xét nghiệm và điều trị. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ca ngợi sự đóng góp của tất cả các tổ chức và cá nhân, khẳng định sự thành công của quỹ đã chứng tỏ “những gì chúng ta có thể cùng nhau thực hiện trong thời điểm cấp thiết.” Theo WHO, quỹ là một “nguồn tài trợ quan trọng” cho cuộc chiến chống đại dịch, tuy nhiên WHO cho rằng vẫn cần nhiều hơn nữa cho quỹ này để có thể hỗ trợ cho cuộc chiến “lâu dài.” Quỹ hỗ trợ chống đại dịch COVID-19 hiện đang kêu gọi thêm đóng góp nhằm huy động được số tiền 1,96 tỷ USD mà WHO đánh giá là cần thiết để kiểm soát đại dịch vào cuối năm 2021./. (TTXVN/Vietnam+)

