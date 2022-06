WHO bày tỏ tin tưởng Qatar sẽ tổ chức an toàn World Cup 2022

Qatar đăng cai tổ chức World Cup 2022. (Ảnh: AFP)

Ngày 28/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ tin tưởng rằng Qatar sẽ kiểm soát tốt dịch COVID-19 và tổ chức an toàn World Cup 2022 .

Trong phát biểu trực tuyến trên trang Facebook của WHO, ông Michael Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của tổ chức này, nhấn mạnh không có lý do gì để nghĩ rằng các rủi ro dịch bệnh trong thời gian diễn ra giải đấu lớn nhất hành tinh từ tháng 11-12 năm nay sẽ cao hơn so với tại những sự kiện lớn khác vốn đã diễn ra an toàn.

Các hoạt động tập trung đông người đang được lên kế hoạch và được quản lý một cách phù hợp sẽ có thể diễn ra một cách an toàn.

WHO đang làm việc chặt chẽ với giới chức trách tại Qatar về vấn đề này, đồng thời tư vấn cách thức giúp quốc gia Trung Đông tổ chức thành công kỳ World Cup sắp tới.

Quan chức WHO cho biết thêm giới chức y tế tại Qatar đang tích cực thực hiện các nỗ lực nhằm kiểm soát hiệu quả những rủi ro y tế công cộng trong thời gian diễn ra giải đấu này.

Ngoài ra, ông Ryan bày tỏ tin tưởng rằng Qatar sẽ có thể tổ chức một kỳ World Cup thành công và đó sẽ là một “bữa tiệc bóng đá” dành cho người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo kế hoạch, có tổng cộng 2 triệu vé sẽ được bán cho người hâm mộ và 1 triệu vé cho các nhà tài trợ cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới ( FIFA ).

Thủ đô Doha của Qatar, với 2,4 triệu dân, đang tăng cường các nỗ lực để có thể đón chào một lượng lớn du khách sẽ tới thành phố này trong thời gian diễn ra World Cup./.

