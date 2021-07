Viên kim cương 101 carat đầu tiên được mua bằng tiền điện tử

Theo nhà đấu giá Sotheby"s, một viên kim cương nặng 101 carat đã trở thành viên đá quý đắt nhất từng được mua bằng tiền điện tử.

Viên kim cương 101 carat đắt nhất mua bằng tiền điện tử.(Nguồn: CNN)

Viên kim cương hình quả lê lớn thứ hai từng được tung ra thị trường đã được bán hôm 9/7 với giá tương đương 12,3 triệu USD, sau khi nhà đấu giá thông báo họ chấp nhận các loại tiền điện tử như bitcoin và ethereum. Không rõ người mua đã sử dụng loại tiền điện tử nào để thực hiện giao dịch.

Theo thông cáo báo chí, viên kim cương, được đặt tên là "The Key 10138,” đã đến tay một “nhà sưu tập tư nhân ẩn danh.”

Phó chủ tịch phụ trách trang sức của Sotheby"s ở châu Á, Wenhao Yu, cho biết việc chấp thuận mua bán bằng tiền điện tử đã thu hút “nhóm khách hàng mới vượt xa nhóm sưu tập truyền thống,” ám chỉ thế hệ mua bằng tiền điện tử .

The Key 10138 được phân loại là kim cương “màu D” - cấp cao nhất đối với loại kim cương trắng. Nhìn bằng mắt thường, viên kim cương này có màu trong suốt, “hoàn mỹ” cả bên trong lẫn bên ngoài, không có tì vết.

Đây là một trong 10 viên kim cương nặng hơn 100 carat từng xuất hiện trong cuộc đấu giá.

Một số nhà đấu giá đã bắt đầu cho phép sử dụng tiền điện tử mua bán các mặt hàng có giá trị, bao gồm tranh và tác phẩm nghệ thuật định dưới dạng NFT (non-fungible token) - tài sản số sử dụng công nghệ blockchain, khiến nó không thể bị phá hủy hay làm nhái.

Đầu năm nay, Sotheby“s đã mở bán tác phẩm nghệ thuật”Love is in the Air" của nghệ sĩ Banksy bằng phương thức thanh toán qua bitcoin và ethereum.

Tác phẩm được bán với giá 12,9 triệu USD. Tuy nhiên, nhà đấu giá không tiết lộ người mua có sử dụng tiền điện tử hay không./.

(Vietnam+)