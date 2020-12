Venezuela: Lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tiếp cận sáng kiến COVAX

Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado ngày 27/12 cho biết, lệnh phong tỏa kinh tế do Washington áp đặt đối với Venezuela đang cản trở nước này đóng góp kinh phí vào sáng kiến COVAX về tiếp cận toàn cầu vắcxin ngừa COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng.

