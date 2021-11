Uzbekistan và Kazakhstan tập trận gần biên giới Afghanistan

Uzbekistan và Kazakhstan đã tiến hành cuộc tập trận gần biên giới giữa Uzbekistan với Afghanistan, giả định tình huống ứng phó với một cuộc tấn công.

(Nguồn: 8am.af)

Trong thông báo ngày 24/11, Bộ Quốc phòng Uzbekistan cho biết cuộc tập trận diễn ra gần thủ phủ Termer của vùng Surxondaryo, miền Nam Uzbekistan. Tham gia sự kiện có khoảng 300 quân nhân và 50 phương tiện quân sự như pháo, máy bay chiến đấu, trực thăng và máy bay không người lái.

Sau khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan , các nước gần quốc gia Tây Nam Á này như Nga, Kazakhstan , Kyrgyzstan, Armenia và Tajikistan, trong đó Tajikistan là nước duy nhất có chung đường biên giới với Afghanistan, đã tổ chức nhiều cuộc tập trận.

Các nước chia sẻ quan điểm chung cần phải ngăn chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan tiếp cận và gây phương hại đến khu vực này.

Các bên cùng bày tỏ quan ngại việc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn có chỗ đứng ở Afghanistan và là một mối đe dọa đối với an ninh khu vực, do đó cần phối hợp hành động chung trong vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)