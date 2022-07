Uzbekistan: Hàng nghìn người bị thương trong vụ bạo động tại Nukus

Thủ phủ Nukus của vùng tự trị Karakalpakstan, Uzbekistan. (Nguồn: wikivoyage.org)

Theo trang thông tin Daryo.uz của Uzbekistan, hàng nghìn người đã phải nhập viện sau vụ bạo động tại thủ phủ Nukus của vùng tự trị Karakalpakstan.

Daryo.uz dẫn lời ông Sultanbek Ziyayev - người đứng đầu Bộ Y tế Cộng hòa Karakalpakstan ngày 3/7 cho hay các bệnh viện tại thành phố Nukus đang tiếp nhận nhiều bệnh nhân là những người bị thương khi người biểu tình đụng độ với các lực lượng an ninh Uzbekistan.

Quan chức này xác nhận: “Hàng nghìn người bị thương đã được nhập viện và đang được điều trị.”

Cũng trong ngày 3/7, Văn phòng báo chí thuộc Phủ Tổng thống Uzbekistan ra thông báo cho biết tình hình ở Karakalpakstan đã ổn định.

Chia sẻ trên Telegram, ông Sherzod Asadov - Thư ký phụ trách báo chí của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev - nêu rõ: “Tình hình đã ổn định và cuộc sống đang trở lại bình thường.”

Tổng thống Mirziyoyev đã tới thành phố Nukus. Dự kiến, ông sẽ có những cuộc làm việc với chính quyền địa phương về vấn đề tự trị của vùng lãnh thổ này.

Trước đó cùng ngày, các hãng tin nước ngoài dẫn lời Tổng thống Mirziyoyev cho biết có thương vong trong thường dân và lực lượng thực thi pháp luật sau khi xảy ra vụ tuần hành phản đối kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của chính quyền trung ương, theo đó thay đổi quy chế của Karakalpakstan - hiện là một nước cộng hòa có chủ quyền thuộc Uzbekistan với phần lớn dân cư là người thiểu số Karakalpak.

Lực lượng an ninh đã can thiệp khi nhiều người tìm cách xông vào các tòa nhà chính quyền ở Nukus.

Hôm 2/7, Tổng thống Mirziyoyev đã ban bố sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại vùng tự trị Karakalpakstan.

Lệnh tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho mọi công dân, bảo vệ các quyền của họ, khôi phục trật tự trị an và thượng tôn pháp luật tại địa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)