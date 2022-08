Uy tín Công đảng cầm quyền ở New Zealand giảm xuống mức thấp nhất

Theo thăm do, trước cuộc bầu cử năm 2023, Công đảng do bà Ardern lãnh đạo nhận được sự ủng hộ của 33% số cử tri được hỏi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với Công đảng cầm quyền ở New Zealand đã giảm xuống mức thấp nhất, báo hiệu một giai đoạn khó khăn trước mắt đối với chính phủ của Thủ tướng Jacinda Ardern.

Kết quả của cuộc thăm dò do công ty Kantar có uy tín thực hiện được công bố vào tuần trước cho thấy trước cuộc bầu cử năm 2023, Công đảng do bà Ardern lãnh đạo nhận được sự ủng hộ của 33% số cử tri được hỏi, giảm 2 điểm so với cuộc thăm dò lần trước, và là mức thấp nhất kể từ năm 2017 khi bà lên làm Thủ tướng New Zealand.

Tỷ lệ ủng hộ đối với Đảng Quốc gia - đảng đối lập chính ở New Zealand - cũng giảm 2 điểm, xuống còn 37%. Đáng chú ý, tỷ lệ ủng hộ đối với của đảng nhỏ ACT lại tăng 4 điểm, lên 11%, đưa đảng này vào vị trí có thể thành lập liên minh cầm quyền với Đảng Quốc gia để có thể đánh bại Công đảng trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối năm sau.

Trong khi đó, bà Ardern vẫn giữ vị trí là Thủ tướng được ưa thích hơn ở New Zealand, với 30% cử tri mong muốn bà giữ chức vụ này so với 22% đối với lãnh đạo Đảng Quốc gia Christopher Luxon. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri tín nhiệm bà Ardern cũng đang có xu hướng giảm.

Ngày 15/8, lãnh đạo Đảng Quốc gia, ông Luxon cho rằng người dân xứ sở Kiwi đang muốn có một sự thay đổi do họ nhận thấy chính phủ cầm quyền “không giỏi về quản lý nền kinh tế.”

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Ardern, sự suy giảm trong tỷ lệ cử tri ủng hộ bà trong các cuộc thăm dò dư luận vừa qua chỉ “phản ánh những khó khăn nhất thời hiện nay,” bao gồm lạm phát tăng cao.

Người dân New Zealand vẫn có không ít những lý do để lạc quan về triển vọng kinh tế của đất nước như tỷ lệ thất nghiệp thấp, nợ tương đối thấp và ngành du lịch đang hồi sinh./.

(Vietnam+)