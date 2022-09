Ukraine xem xét cung cấp 100.000 tấn than nhiệt cho Ba Lan

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. (Nguồn: Reuters)

Ngày 10/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine đang xem xét khả năng khẩn trương cung cấp cho Ba Lan 100.000 tấn than nhiệt để giúp nước láng giềng vượt qua mùa Đông sắp tới.

Ông Zelenskiy cũng đang hối thúc việc nâng cấp đường dây tải điện từ nhà máy hạt nhân Khmelnytskyi của Ukraine đến Ba Lan, qua đó giúp tăng sản lượng nhiệt điện bằng than đá, loại năng lượng hóa thạch gây ô nhiễm nhất, để giúp Ba Lan chuẩn bị cho những tháng lạnh hơn sắp tới, giữa bối cảnh châu Âu đang phải “vật lộn” với cuộc khủng hoảng an ninh năng lượng ngày càng trầm trọng do cuộc xung đột Nga-Ukraine .

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói: “Tôi đã chỉ đạo nội các Ukraine tìm cách khẩn trương cung cấp 100.000 tấn than nhiệt cho Ba Lan. Chúng tôi đã có đủ lượng than dự trữ cho chính mình và chúng tôi có thể giúp nước bạn láng giềng chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới.”

Ba Lan, quốc gia phụ thuộc vào than với khoảng 70% sản lượng điện chạy bằng than nhiệt, đã đưa ra các biện pháp trợ cấp than cho các hộ gia đình sử dụng nhiên liệu để sưởi ấm nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng giá cả tăng cao.

Trong khi đó, Ukraine muốn tăng cường xuất khẩu điện sang Liên minh châu Âu (EU) để bổ sung dòng tiền cho các cơ sở hạ tầng công của họ, vốn bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm sử dụng điện kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

Ông Zelenskiy cho biết việc nâng cấp đường dây tải điện từ nhà máy Khmelnytskyi đến thành phố Rzeszow của Ba Lan cần được hoàn thành trước ngày 8/12 tới.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho hay nước này quan tâm đến việc mua điện từ nhà máy Khmelnytskyi.

Đường dây tải điện nối từ nhà máy Khmelnytskyi đến thành phố Rzeszow đã không hoạt động từ những năm 1990, dự kiến sẽ mở lại vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)