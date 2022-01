Triều Tiên phóng tên lửa: Đức quan ngại về an ninh khu vực

Người dân theo dõi bản tin tại Nhà ga Seoul (Hàn Quốc) về vụ phóng vật thể bay không xác định của Triều Tiên hướng ra Biển Nhật Bản, ngày 5/1/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Đức ngày 6/1 đã lên án việc Triều Tiên phóng vật thể bay mà Bình Nhưỡng tuyên bố là “một tên lửa siêu thanh " hướng ra biển Nhật Bản.

Trong thông báo cùng ngày, bộ trên cho biết: “Chính phủ Đức lên án việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo, coi vụ thử này vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ mà các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề ra và do đó gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định trong khu vực cũng như quốc tế.”

Chính phủ Đức một lần nữa kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế, đồng thời chấp nhận lời đề nghị đàm phán do Mỹ và Hàn Quốc đưa ra, cũng như tham gia nghiêm túc các cuộc đàm phán về việc từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân .

Về phía Triều Tiên, ngày 6/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công một tên lửa siêu thanh, ghi nhận lần thứ hai Triều Tiên phóng thử loại vũ khí tân tiến này sau lần đầu tiên hồi tháng 9/2021.

KCNA nêu rõ: “Tên lửa đã di chuyển theo chiều ngang 120km trong cự ly bay của đầu đạn siêu thanh từ phương vị phóng ban đầu đến phương vị mục tiêu và đánh trúng mục tiêu đã định cách đó 700km.”

Vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng được thực hiện trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối năm ngoái cam kết tăng cường năng lực quốc phòng do môi trường quân sự ở bán đảo Triều Tiên và tình hình quốc tế đang “trở nên bất ổn”./.

(TTXVN/Vietnam+)