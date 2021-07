Tổng thống Pháp kêu gọi người dân tích cực đi tiêm vaccine COVID-19

Ngày 25/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng trốn tránh tiêm vaccine là biểu hiện của “sự vô trách nhiệm,” đồng thời hối thúc người dân đi tiêm vaccine. Tuyên bố của ông Macron được đưa ra trong bối cảnh tại Pháp diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối quy định về chứng nhận vaccine và việc bắt buộc tiêm vaccine đối với một số nhóm ngành nghề.

Khoảng 160.000 người đã xuống dường biểu tình hôm 24/7, trong đó ở một số thành phố đã nổ ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Phát biểu trước các nhân viên y tế tại một bệnh viên ở Tahiti, Tổng thống Macron nhấn mạnh rằng tất cả các chuyên gia y tế mà ông từng tiếp xúc đều tin tưởng vào hiệu quả của vaccine.

Ông nói: “Các bạn coi tự do là việc không tiêm vaccine khi không muốn. Nếu ngày mai bạn lây bệnh cho bố mẹ mình, lây bệnh cho tôi, chúng tôi sẽ trở thành nạn nhân của bạn. Đó không phải tự do, đó là sự vô trách nhiệm, là cố chấp, ích kỷ… Do biến thể Delta, dịch bệnh sắp bùng lên một lần nữa. Thông điệp của tôi rất đơn giản: Hãy tiêm vaccine .”

Trong tháng Bảy, Tổng thống Pháp đã công bố một loạt biện pháp hạn chế mới để kiểm soát dịch COVID-19. Bắt đầu từ tháng Tám, nhà hàng, quán bar, các trung tâm mua sắm, máy bay và tàu chạy đường dài sẽ yêu cầu hành khách phải trình giấy chứng nhận đã được tiêm vaccine hoặc đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 . Bên cạnh đó, các nhân viên y tế bắt buộc phải tiêm vaccine.

Trong khi đó tại bang Alabama của Mỹ, Thống đốc bang Kay Ivey cho rằng việc số ca mắc COVID-19 tăng trở lại tại bang này có thể là do những người chưa tiêm vaccine.

Bà nói: “Gần như 100% các ca nhập viện mới đều chưa tiêm vaccine. Chắc chắn trường hợp tử vong cũng rơi vào nhóm này."

Theo thống kê, tính đến ngày 22/7, bang Alabama ghi nhận số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày là 1.143 ca, tăng đáng kể so với con số 191 ca của 1 tháng trước.

Cơ quan y tế công cộng của bang cho biết 94% các bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và 96% ca tử vong do COVID-19 tại Alabama kể từ tháng 4/2021 đến nay đều là những trường hợp chưa tiêm vaccine phòng bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)