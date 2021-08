Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm thành trì cũ của IS ở Iraq

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tới thăm Mosul, thành phố Hồi giáo dòng Sunni và cũng là thành trì cũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq vào ngày 29/8, một ngày sau khi cam kết duy trì binh sỹ tại nước này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Mosul. (Nguồn: Reuters)

Một ngày trước, phát biểu trong cuộc họp báo, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định: “Bất kể người Mỹ đưa ra lựa chọn gì, chúng tôi sẽ vẫn duy trì sự hiện ở Iraq để chống lại chủ nghĩa khủng bố .”

Chuyến thăm của ông Macron tới Mosul, một nơi tập trung các cộng đồng sắc tộc và tôn giáo đa dạng của Iraq, được coi là cơ hội để làm mới sự hỗ trợ của nhà lãnh đạo Pháp đối với các tín đồ Cơ đốc tại Trung Đông.

Ông Macron đã đến thăm Nhà thờ Our Lady of the Hour, một nhà thờ đang được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc ( UNCESCO ) nỗ lực để khôi phục.

Tổng thống Pháp nêu rõ: “Thông điệp này mang tính văn minh nhưng cũng mang tính địa chính trị. Sẽ không có cân bằng ở Iraq nếu không có sự tôn trọng đối với các cộng đồng này.”

Dự kiến, Tổng thống Macron cũng sẽ dừng chân tại địa điểm của nhà thờ Hồi giáo Al-Nuri của Mosul, nơi thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo vào năm 2014./.

(Vietnam+)