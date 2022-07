Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức thăm Israel

Chiều 13/7 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt chân xuống sân bay Ben Gurion (Israel), bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Đông đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống Mỹ .

Tổng thống Mỹ Joe Biden (thứ 4, trái) lên máy bay Không lực 1 tại căn cứ không quân Andrews ở Maryland, chuẩn bị khởi hành thăm Trung Đông, ngày 12/7/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tháp tùng ông Biden có khoảng 50 quan chức của Nhà Trắng, trong đó nổi bật là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách an ninh mạng Anne Neuberger.

Lễ đón chính thức ông Biden diễn ra ngay tại sân bay Ben Gurion, với sự hiện diện của Tổng thống nước chủ nhà Isaac Herzog, Thủ tướng Yair Lapid và cựu Thủ tướng Naftali Bennett.

Trước thềm chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Mỹ và Israel ngày 13/7 đã công bố một khuôn khổ đối tác mới về công nghệ tiên tiến.

