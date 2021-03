Tổng thống Ai Cập yêu cầu các biện pháp giảm tải cho tàu Ever Given

Ngày 28/3, người đứng đầu Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cho biết Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã ra lệnh sớm chuẩn bị các biện pháp giảm tải cho tàu container khổng lồ Ever Given đang bị mắc cạn tại kênh đào Suez.

Tàu chở hàng Ever Given mắc cạn ở Kênh đào Suez. (Ảnh: IRNA/ TTXVN)

Việc giảm tải cho con tàu này là phương án thứ ba sau khi thực hiện biện pháp kéo tàu từ cả 2 phía bằng cách sử dụng tàu kéo và đào cát, bùn từ bên dưới mũi tàu bằng tàu cuốc. Theo ông Rabie, Tổng thống El-Sisi yêu cầu nhà chức trách không đợi 2 phương án đầu tiên kết thúc mới bắt đầu thực hiện phương án 3.

Theo các chuyên gia, giảm tải cho tàu Ever Given là trường hợp xấu nhất vì việc làm này được cho là sẽ mất nhiều thời gian hơn. Hiện nhà chức trách Ai Cập đang triển khai nhiều nỗ lực để giải cứu tàu Ever Given song chưa đạt được thành công như mong đợi.

Bên cạnh đó, ông Rabie cũng cho biết 2 tàu lai dắt Abdel Hamid Youssef và Mostafa Mahmoud của Ai Cập sẽ được tăng cường để tham gia cùng nhóm tàu cứu hộ giải cứu tàu Ever Given. Ngoài ra, ông Rabie tiết lộ rằng các hoạt động nạo vét do tàu cuốc Mashhour thực hiện đã đạt khối lượng lên tới 27.000 m3 cát với độ sâu 18 mét.

Trước đó, kịch bản bốc dỡ khoảng 600 container nhằm giảm nhẹ tải trọng của tàu cũng đã được Ai Cập và công ty cứu hộ tính đến. Ai Cập đang phải chạy đua với thời gian để sớm giải cứu “siêu tàu” mắc cạn vì nước này đang thiệt hại từ 12-14 triệu USD mỗi ngày do giao thông trên kênh đào Suez bị đình trệ. Theo SCA, hiện có hơn 300 tàu thuyền đang bị ùn tắc ở hai đầu kênh đào Suez

Cùng ngày, công ty vận tải biển hàng đầu thế giới Maersk cho biết doanh nghiệp này này và các đối tác có 22 tàu hiện đang chờ để đi qua kênh đào Suez. Theo đánh giá của SCA, sẽ mất từ 3-6 ngày để toàn bộ tàu của hãng này đi qua. Do sự cố ở kênh đào Suez, Maersk và các đối tác đã điều hướng 14 tàu đi vòng qua Mũi Hảo Vọng.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, nếu tình trạng tắc nghẽn giao thông hàng hải tại kênh đào Suez tiếp tục kéo dài thì sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động vận tải biển của toàn thế giới. Các tàu chở hàng sang châu Âu và bờ Đông Mỹ sẽ phải đi vòng qua châu Phi. Tình trạng này sẽ làm gia tăng chi phí vận chuyển và kéo dài thời gian vận tải hàng hóa.

Theo AP